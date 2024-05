Chắp cánh ước mơ cho phụ nữ trong kỷ nguyên công nghệ

Tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực công nghệ thấp hơn đáng kể so với nam giới. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, số lượng nữ giới tham gia ngành công nghệ thông tin hiện chỉ chiếm khoảng 37% lực lượng nhân sự trong nhóm ngành này. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và tỏa sáng, đặc biệt là trong ngành công nghệ vốn được xem là thế giới riêng của nam giới.

Nhằm trao quyền cho phụ nữ, khơi dậy tiềm năng và niềm đam mê công nghệ, EmpowHER Tech hợp tác cùng Câu lạc bộ Google Developer Student trực thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cuộc thi Hackathon "HACKDREAM FOR TECHFUTURE".

Hơn cả một cuộc thi, "HACKDREAM FOR TECHFUTURE" còn là hành trình truyền cảm hứng và hiện thực hóa ước mơ.

Lấy chủ đề "Women In Tech" (Phụ nữ trong Lĩnh vực Công nghệ) cùng thông điệp "Coding a better future for Women in Tech" (Kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho nữ giới trong lĩnh vực công nghệ), Hackathon "HACKDREAM FOR TECHFUTURE" không chỉ là cơ hội để "phái đẹp" thể hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng công nghệ của mình mà còn là bước đệm quan trọng để họ có thể tự tin bước vào ngành công nghệ. Bên cạnh đó, cuộc thi tạo ra một sân chơi để các tài năng công nghệ góp phần kiến tạo một thế giới bình đẳng hơn cho bất cứ ai có niềm đam mê đối với lĩnh vực công nghệ, tạo ra một lĩnh vực đa dạng và phong phú hơn.

Cuộc thi cũng là cơ hội để mọi người nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo thông qua các buổi đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, trải nghiệm không khí thi đấu sôi nổi, bứt phá giới hạn và chinh phục những thử thách đầy cam go.