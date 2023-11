Chủ đầu tư Artemis: “Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc”

Cuộc họp có các bên liên quan bao gồm: Các đơn vị sở hữu phần diện tích Trung tâm Thương mại, Văn phòng tại tòa nhà; Chính quyền địa phương, công an và các công ty cung ứng dịch vụ tại tòa nhà, nhằm trao đổi, tìm cách tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại như: thành lập Ban Quản trị, quỹ bảo trì tòa nhà, giá gửi xe, quản lý thẻ ra vào… Tuy nhiên, số cư dân tham dự không đạt kỳ vọng, do có sự không thống nhất về địa điểm tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quyết Thắng - Cư dân tại căn hộ số 1705 và 1706 cho biết, những bức xúc giữa cư dân với Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành tòa nhà Artemis đã diễn ra trong thời gian qua, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: Phòng cháy chữa cháy có vài lần xảy ra báo động giả; về giá vé gửi xe; việc thay đổi đơn vị quản lý vận hành; ưu tiên và tôn trọng cư dân, coi cư dân là bộ phận quan trọng của tòa nhà.

Đề cập đến giá vé gửi xe, ông Thắng cho rằng, Chủ đầu tư có thể tăng giá vé nhưng nên cân nhắc phù hợp với quy định pháp luật và giải thích thỏa đáng cho cư dân; đối với hệ thống giữ xe thông minh, Chủ đầu tư cần chứng minh về hệ thống thông minh.

Luật sư Trần Hải Đức, đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, đại diện khối thương mại yêu cầu tách việc gửi xe thành 2 khu vực, 1 khu vực dành cho khối văn phòng, một khu vực dành cho cư dân.

Tại cuộc họp, ông Đoàn Thành Nhân- Quyền Giám đốc điều hành Công ty MHL cho biết: Artemis là toà nhà hỗn hợp bao gồm 58% là diện tích văn phòng, thương mại và 42% là diện tích căn hộ, theo đó Chủ đầu tư phải bảo đảm dịch vụ gửi xe cho cả 2 đối tượng này. Ông Nhân khẳng định, việc điều chỉnh giá dịch vụ gửi xe là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Cụ thể, Quyết định 44/2017/UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP. Hà Nội ban hành giá trông giữ xe trên địa bàn thủ đô đã nêu rõ về mức giá trông giữ xe tại các bãi xe có trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh, như: có camera theo dõi; kiểm tra phương tiện người gửi; quản lý điểm đỗ… thì áp dụng bằng mức giá dịch vụ trông giữ xe theo các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong vành đai 1 và trên vành đai 1 với mức tối đa là 3.000.000 đồng/xe ô tô/tháng.

Đồng thời, Mục II phụ lục Quyết định 44 quy định đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, giao chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2017 của Bộ Tài chính xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ, nhưng tối đa không cao hơn mức giá cụ thể tại các biểu theo Mục I trên.

Ông Nhân cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà nội có nhiều đơn vị sử dụng công nghệ giữ xe thông minh đã áp mức giá 3.000.000 đồng/xe ôto/tháng như Toà nhà Lancaster, bãi đỗ xe phố Trần Nhật Duật, Tòa nhà Mipec...

Cũng theo ông Nhân, thời điểm bàn giao căn hộ cho khách hàng vào năm 2017, Chủ đầu tư đã xây dựng phương án giữ xe thông minh với mức giá 2.950.000 đ/xe ôto/tháng nhưng Chủ đầu tư đã giảm giá 50% còn 1.500.000 đ/xe ôto/tháng và 60.000 đ/xe máy/tháng và thông báo về lộ trình tăng giá gửi xe định kỳ 100.000 đ cho mỗi 6 tháng. Theo đó đến năm 2023 giá trông giữ xe ô tô sẽ được tăng đến 2.500.000 đồng/xe/tháng.

Tuy nhiên, 6 năm qua, Chủ đầu tư không tăng giá chấp nhận thua thiệt về mặt lợi ích. Đến nay, sau khi tiếp tục nâng cấp hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh nhằm giải tỏa ách tắc giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn PCCC…, chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh giá trông giữ xe để giảm bớt sự thua lỗ như trong thời gian qua, có kinh phí trả lương cho người lao động, trả nợ cho ngân hàng…

Ông Nhân nói: “Đã đến lúc chúng tôi phải kinh doanh theo pháp luật, không thể để công ty lỗ mãi như vậy được. Người dân nên hiểu và chia sẻ cùng chúng tôi”.

Trao đổi với giới chuyên môn, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Uỷ viên thường vụ Hội kiến trúc sư Hà nội cho biết: Hãy để cơ chế thị trường quyết định “Chủ đầu tư phải đảm bảo mức giá phù hợp với quy định, nhưng giá đưa ra cũng cần tuân thủ nguyên tắc thu bù chi” ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, quy luật của kinh tế thị trường sẽ quyết định mức giá này. Người yêu cầu dịch vụ vẫn có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp theo mức giá phù hợp với túi tiền của họ. Còn nếu không còn lựa chọn nào khác, thì ai là chủ tài sản sẽ quyết định mức giá”

Trong văn bản trả lời Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết: Tại nghị quyết 48/NQ-CP năm 2022 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông năm 2022-2025, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT, Bộ TTTT và UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường công tác giám sát đầu tư và ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ đỗ xe thông minh, hiện đại;”

Ông Nhân bức xúc: Chúng tôi thực hiện công nghệ đỗ xe thông minh theo Nghị quyết 48 của Chính phủ, chúng tôi áp dụng Quyết định 44 của UBND TP Hà nội, chúng tôi phải phục vụ cả 2 chủ sở hữu của toà nhà là Khối văn phòng và khối căn hộ.

Đối với khối văn phòng, khách hàng đồng ý giá 2.900.000 đồng/ôto/tháng, nhưng đối với cư dân chúng tôi đã giảm giá xuống 2.300.000 đ/ôto/tháng bằng giá gửi xe thông thường. Nhiều cư dân hài lòng với hệ thống thông minh, sạch, thông thoáng, không ùn tắc, rất nhanh, an ninh và đẹp nhưng từ khi UBND Quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 2233/UBND-QLĐT khuyến cáo chủ đầu tư nên áp dụng giá 1.800.000 đ/ôto/tháng thì một số cư dân thay đổi ý kiến. Đây là một văn bản không đúng với tinh thần của nghị quyết 48 năm 2022 của Chính phủ, quyết định 44 năm 2017 của UBND thành phố Hà nội và nghị quyết 33 năm 2023 của Chinh phủ gây xáo trộn tâm lý cư dân.

Cụ thể ngày 10/11/2023, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra liên ngành làm việc thực địa tại hầm trông giữ xe thông minh của tòa nhà Artemis và ghi nhận đầy đủ các yếu tố của hệ thống thông minh. Tuy nhiên, trong văn bản số 2233/UBND-QLĐT của UBND quận Thanh Xuân ký ngày 16/11/2023 lại không vận dụng yếu tố hệ thống trông giữ xe thông minh, mà đề nghị chủ đầu tư áp dụng mức giá giữ xe theo tiêu chuẩn thông thường của các vành đai. Chủ đầu tư cho rằng đây là một sự né tránh trách nhiệm của UBND quận Thanh Xuân, làm cho một số cư dân và báo chí dựa vào đó để phản đối Chủ đầu tư, góp phần làm cho mâu thuẫn bùng nổ.

Về nội dung này, Đại diện Chủ đầu tư khẳng định, Công ty MHL đã gửi văn bản đến UBND TP. Hà Nội yêu cầu chỉ đạo, làm rõ những nội dung chưa phù hợp trong văn bản số 2233/UBND-QLĐT ngày 16/11/2023 của quận Thanh Xuân chiếu theo Quyết định 44 nói trên. Mặt khác, khi 1 nhóm cư dân quá khích thuê thương binh, xã hội đen đến chặn tầng hầm, đánh người đang thực hiện nhiệm vụ của Toà nhà, chủ đầu tư đã gọi điện nhờ chính quyền và công an can thiệp. Tuy nhiên nhiều lần các đơn vị công an không xử lý và nhóm người quá khích được đà làm tới.

Về việc thành lập Ban Quản Trị, Đại diện Chủ đầu tư khẳng định, Chủ đầu tư đã gửi gần 50 văn bản đề nghị UBND phường Khương Mai và Quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị nhà chung cư, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì: Do là toà nhà hỗn hợp gồm 58% diện tích Văn phòng/Thương mại và 42% diện tích căn hộ. Theo Văn bản hợp nhất 05 năm 2021 Bộ xây dựng thì nếu BQT có 5 người thì Khối Văn phòng/Thương mại có 2 người, khối cư dân có 2 người và Chủ đầu tư có 1 người. Tuy nhiên 1 nhóm cư dân tự đề xuất 4 người của cư dân vào BQT; khối Văn phòng/Thương mại và Chủ đầu tư chỉ được 1 người.

Tại cuộc họp, Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.Hà Nội sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ những nội dung chưa phù hợp trong văn bản số 2233/UBND-QLĐT ngày 16/11/2023 của UBND quận Thanh Xuân. Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân liên quan đến các hành vi: gây rối an ninh trật tự, vu khống, lăng mạ, đe dọa, hành hung nhân viên của Chủ đầu tư… đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, làm rõ và giải quyết nghiêm minh theo quy định pháp luật. Các cơ quan truyền thông, báo chí khi đưa tin liên quan đến vụ việc dân cư Artermis cần phản ảnh khách quan, đa chiều.