Chủ tịch nước lên đường thăm chính thức Chile, Peru và dự tuần lễ cấp cao APEC

(Ngày Nay) - 10 tháng năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 14,1 triệu lượt người, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2023.

(Ngày Nay) - Sáng ngày 6/11/2024, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Kim Thiền ( số 138, đường Nguyễn Văn Trỗi, KP Thắng Lợi 1, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương )