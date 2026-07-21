Chủ xe VinFast VF MPV 7: Đây là mẫu xe “sinh ra để đi đường dài”

(Ngày Nay) - VinFast VF MPV 7 đang là mẫu xe được nhiều người ưu tiên lựa chọn cho di chuyển đường dài nhờ khả năng vận hành “lực, nhanh, mượt, mạnh”, an toàn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Vượt xe dứt khoát, chở đủ tải vẫn đầm chắc

Chia sẻ về những trải nghiệm ban đầu sau khi sở hữu VF MPV 7, anh Đào Bá Khánh (Hà Nội) cho biết, dù xe có kích cỡ tương đối lớn, anh vẫn có thể dễ dàng quan sát và căn chỉnh thân xe nhờ thiết kế tối ưu của kính chắn gió.

“Lúc đầu, tôi sợ việc thân xe to sẽ tạo ra nhiều điểm mù, nhất là khi di chuyển trong điều kiện đông đúc. Nhưng thực tế lại khác. Kính chắn gió của VF MPV 7 có diện tích lớn, mở rộng góc quan sát cả phía trước lẫn hai bên, nên khi cầm lái tôi có thể dễ dàng bao quát không gian xung quanh”, anh Khánh nhận xét.

Ngoài tầm quan sát rộng, anh Khánh cũng an tâm khi VF MPV 7 được trang bị bộ ba công nghệ hỗ trợ phanh gồm ABS (chống bó cứng phanh), EBD (phân phối lực phanh điện tử) và BA (hỗ trợ phanh khẩn cấp). Theo anh, các tính năng này có thể hỗ trợ người lái trước những tình huống bất ngờ.

Sau khi vận hành xe hơn 3.000km, chị Ngọc Bích (Hà Nội) cho biết VF MPV 7 sở hữu hệ thống động cơ “lực, nhanh, mượt, mạnh”. Chị phân tích, khi đối mặt với những tình huống đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ trên các hành trình dài, khả năng “vọt” của xe điện là rất hữu ích.

“Khi di chuyển trên cao tốc, sự dứt khoát và lanh lẹ của hệ thống động cơ luôn giúp tôi tự tin hơn, nhất là khi phải vượt những chiếc xe container có kích cỡ lớn và dài”, chị nói thêm.

Người dùng này còn đánh giá cao việc VF MPV 7 được trang bị phanh đĩa ở cả 4 bánh. “Đây là trang bị nổi bật trong phân khúc. Phanh đĩa thì hiệu suất tốt hơn, giảm nhiệt tốt hơn và trọng lượng nhẹ hơn, nên VF MPV 7 sẽ có độ an toàn cao hơn đối thủ sử dụng phanh tang trống”, chị giải thích. Cùng đó, theo chị, hệ thống treo sau đa liên kết của VF MPV 7 cho khả năng dập tắt dao động tốt, phát huy đặc biệt rõ ràng khi chở “full tải” đủ 7 người và đồ.

Giảm bớt chi phí, gia tăng trải nghiệm

Bên cạnh trải nghiệm vận hành, chi phí sử dụng thấp là yếu tố khiến nhiều khách hàng quyết định chuyển sang VF MPV 7. Anh Mạnh Hùng (Hải Phòng), người thường xuyên lái xe đi du lịch cùng gia đình, cho biết mẫu MPV điện giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí cho mỗi chuyến đi.

Cụ thể, chủ xe VF MPV 7 nói riêng và chủ xe điện VinFast nói chung đang được sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), tương đương quãng đường di chuyển hơn 4.000km/tháng không mất phí trong suốt 2,5 năm tới.

“Đối với tôi, mức ưu đãi như thế là quá đủ cho nhu cầu một tháng, tính cả di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi du lịch của gia đình”, anh Hùng bày tỏ.

Ngoài ra, anh Hùng cũng cho biết ngay cả ngoài thời gian ưu đãi này, chi phí sạc VF MPV 7 cũng ở mức rất thấp. Theo vị chủ xe, chỉ với hơn 200.000 đồng, chiếc xe đã được sạc đầy và có thể di chuyển lên tới 450km. Hơn nữa, từ khi sử dụng xe điện, thói quen của anh khi đi đường dài cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn.

“Sạc pin là lúc tôi có thể nghỉ ngơi, ăn uống, hạn chế thói quen di chuyển liên tục trong thời gian dài. Rất nhiều trạm dừng nghỉ, trạm xăng hiện nay đã có trạm sạc xe điện rồi nên không cần phải băn khoăn gì hết”, anh thừa nhận việc di chuyển đường dài bằng xe điện bây giờ đơn giản hơn bao giờ hết.

Trong tháng 7/2026, khách hàng càng có cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng hơn với VF MPV 7. Mẫu xe đang có mức giá niêm yết 750 triệu đồng, được bảo lãnh để mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng. Người dùng mua xe và xuất hóa đơn tới 31/7/2026 được tặng thêm 20 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình tri ân khách hàng chuyển đổi xanh được áp dụng đến ngày 31/12/2026. Theo đó, khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của ô tô xăng VinFast được tặng voucher trị giá 30-80 triệu đồng khi mua xe điện mới. Nếu áp dụng đồng thời các chính sách hiện hành, chủ xe có thể sở hữu VF MPV 7 với giá chỉ từ 650 triệu đồng.