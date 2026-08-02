Dương Domic đối đầu Quang Hùng MasterD: Hai phong cách lãnh đạo trái ngược định hình cuộc chiến liên quân

(Ngày Nay) - Sau hai vòng Livestage đầy bùng nổ, Tinh Hà "Say Hi" chính thức bước vào chương mới với màn thành lập hai liên quân. Không chỉ mang đến bầu không khí hài hước qua concept Dạ tiệc Hoàng cung, tập 5 còn đánh dấu bước ngoặt của cuộc thi khi thử thách được nâng lên một tầm cao mới. Xen giữa những màn đấu trí và chọn đội là những khoảnh khắc tình anh em đầy cảm xúc, cho thấy sự gắn kết giữa các Tinh Hà vẫn là điểm tựa quan trọng trước khi bước vào cuộc đua khốc liệt của Livestage 3.

Sau hai vòng Livestage đầy bùng nổ, Anh Trai "Say Hi" chính thức bước vào chương mới với màn thành lập hai liên quân. Không chỉ mang đến bầu không khí hài hước qua concept Dạ tiệc Hoàng cung, tập 5 còn đánh dấu bước ngoặt của cuộc thi khi thử thách được nâng lên một tầm cao mới. Xen giữa những màn đấu trí và chọn đội là những khoảnh khắc tình anh em đầy cảm xúc, cho thấy sự gắn kết giữa các Anh Trai vẫn là điểm tựa quan trọng trước khi bước vào cuộc đua khốc liệt của Livestage 3.

Cơ cấu thi đấu đầy thử thách tại Livestage 3 được hé hộ

Cơ cấu thi đấu Livestage 3 được công bố tại Tập 5 như sau: 24 anh trai chia thành 2 liên quân và trải qua 2 lượt đấu chính. Ở lượt 1 là đấu EP, mỗi liên quân phải xây dựng một setlist gồm 3 bài hát có câu chuyện và cấu trúc liên kết rõ ràng. Ở lượt 2 là Dance Battle với 3 hiệp: hiệp 1 là Showcase Battle giữa hai liên quân, hiệp 2 mỗi liên quân cử 2 anh trai thi đấu đối kháng, và hiệp 3 là Solo Battle, mỗi liên quân cử 1 đại diện đấu 1:1. Điểm từ Live Stage 3 vẫn tiếp tục được cộng vào điểm tích lũy cá nhân của từng anh trai.

Tập 5 mở đầu bằng concept Dạ tiệc Hoàng cung, nơi các Anh Trai hóa thân thành những Hoàng tử với màn nhập vai duyên dáng và loạt màn tung hứng hài hước. Không gian sang trọng nhưng không kém phần giải trí nhanh chóng trở thành chất xúc tác giúp bầu không khí trở nên sôi động trước khi bước vào một trong những phần quan trọng nhất của chương trình: thành lập hai liên quân cho Livestage 3.

Đảm nhận vai trò Liên quân trưởng, Quang Hùng MasterD và Dương Domic chính thức bước vào cuộc đấu trí đầu tiên của chặng mới. Nếu Quang Hùng ưu tiên những người đồng hành ăn ý và đề cao sự gắn kết trong tập thể, Dương Domic lại cho thấy tư duy chiến thuật khi cân nhắc kỹ năng và màu sắc của từng thành viên để xây dựng đội hình. Hai phong cách lãnh đạo đối lập cũng khiến màn chọn đội trở nên kịch tính hơn khi mỗi lượt lựa chọn đều góp phần định hình cục diện của Livestage 3.

Bên cạnh những màn "cân não", không khí của Dạ tiệc Hoàng cung còn được khuấy động bởi loạt màn nhập vai, giới thiệu danh xưng đầy duyên dáng của các Anh Trai, mang đến những tiếng cười trước khi cuộc chiến chính thức bắt đầu. Một loạt “hoàng tử”, “bá tước” và “công tước” lần lượt xuất hiện với những màn chào đầu tung hứng cực duyên. Từ France Kieu, Kim Leon, Frozen đến Hoàng tử thể thao hay Bá Tước Wren Sự Kiện / Wren Event, mỗi nhân vật đều góp phần tạo nên một bữa tiệc đầy tiếng cười với loạt câu thoại hài hước, pha trêu chọc dí dỏm và những màn “thả miếng” vui nhộn.

Cuộc chiến đầy giải trí và kịch tính giữa hai gia tộc tại Dạ tiệc “hài nhập vai”

Sau khi cho biết “quý danh”, các “hoàng tử” bước vào màn giới thiệu gia phả hấp dẫn kiểu “Hoàng tộc Airline”, nơi các Anh Trai bước vào một hành trình mô phỏng chuyến bay dài với 3 trò chơi đối kháng 1-1 để tích lũy tinh tú cho cá nhân, qua đó giành quyền ưu tiên lựa chọn ca khúc và góp phần giúp dòng tộc của mình mạnh hơn. Tại đây, mỗi người được mở khoá vali đón nhận “thân phận mới”, sau đó tất cả cùng sắp xếp lại phả hệ trong thời gian giới hạn, thuyết trình về vị trí của từng thành viên trong gia tộc, rồi bước vào loạt cuộc chơi tiếp theo để tranh điểm thi đua.

Tập 5 xoay quanh màn “chọn người” căng như dây đàn giữa 2 liên quân, 2 đội chơi bước vào cuộc đua chiêu mộ thành viên, nơi từng cái tên được nhắc đến đều mang theo chiến lược, kỳ vọng và tâm tư. Từ Wren Evans, CODY NAM VÕ, Pháp Kiều, KIMLONG, HURRYKNG, Xuân Định KY đến buitruonglinh đều liên tục bàn tính để ghép đội hình mạnh nhất về vocal, dance, rap và sáng tác. Thế nhưng mọi tính toán lập tức bị đảo lộn khi chương trình tung ra luật “một giữ, một đổi”, buộc các liên quân trưởng phải trực tiếp dắt người mình quý xuống phòng chờ.

Trong khi Liên quân trưởng Quang Hùng MasterD thiên về việc giữ những người hợp đội hình về chuyên môn, có thể phục vụ bài thi live band tốt; thì Liên quân trưởng Dương Domic chọn theo hướng hợp màu, ưu tiên người có thể phát huy sức mạnh khi đứng chung đội hình, mỗi thành viên cần có chất riêng và khả năng tạo đột phá.

Pháp Kiều tiếp tục chứng minh phong độ khi giữ vị trí TOP 1 ranking ở tập 5, và là người đầu tiên được nhắc đến, nhanh chóng được chọn vì màu sắc rap nổi bật. Kế đó là DANG HONG HAI trở thành tâm điểm khi WEAN và buitruonglinh chạy đua tốc độ để "chèo kéo" Anh Trai tài năng này về gia tộc, thậm chí WEAN còn quỳ sộp người để bày tỏ quyết tâm chiêu mộ DANG HONG HAI về đội mình, nhưng cuối cùng DANG HONG HAI chọn về đội Dương Domic. Tiếp theo là cặp hạng Ali Hoàng Dương và Vương Bình với màn xuất hiện của bộ đôi “Ấm Chén Bình Ly”, nhưng do không có tộc trưởng nào xuống đón nên cả hai bị đưa ra Miền Đất Hứa. Ở lượt kế, KIMLONG được thuyết phục bằng sự chân thành và định hướng làm việc chung nên về đội Quang Hùng MasterD, còn Wren Evans thì phân vân giữa hai bên trước khi quyết định chọn về đội Quang Hùng MasterD.

Màn cận chiến gia tộc đầy sóng gió qua ba trò chơi vận động trí tuệ gay cấn

Sau khi đã nhận diện hoàn tất gia phả 2 gia tộc, “cuộc chiến gia tộc” mở màn game Đưa em về nhà. Tại đây, Anh Trai đội này sẽ phải cõng 1 Anh Trai đội đối thủ trên lưng, mục tiêu của người cõng là cắn được sợi kẹo dẻo Chupa Chups, trong khi đối thủ trên lưng sẽ cản đường ghi điểm của mình.

Tiếp đó, Game Qua cầu gió bay là thử thách theo cặp, nơi hai người chơi phải ngồi đối diện, cách nhau 1 sải tay và tìm cách phối hợp nhịp nhàng để giữ bằng cơ thể các tờ giấy tương ứng với điểm cộng trên phần thi theo đúng quy định. Luật chơi đòi hỏi sự thăng bằng, ăn ý và khả năng kiểm soát lực rất cao: chỉ cần một sơ suất nhỏ là điểm sẽ bị rơi hoặc không đạt ngưỡng yêu cầu.

Cuối cùng là Game Vào phòng, một trò chơi đối kháng tập thể có nhịp độ nhanh, trong đó các anh trai phải di chuyển liên tục để tìm đúng căn phòng có số người phù hợp theo luật mà host Trấn Thành phổ biến. Khi nhạc dừng, phòng nào thiếu hoặc dư người đều bị loại, khiến mỗi bước chạy, mỗi quyết định chọn phòng đều mang tính sống còn. Ở những lượt sau, độ khó còn tăng mạnh khi trong phòng xuất hiện thêm chướng ngại vật và cả “vật thể lạ” như ma, buộc người chơi vừa phải xử lý tốc độ vừa phải tính toán chiến thuật. Chính sự hỗn loạn có chủ đích này đã tạo ra những pha tranh phòng, kéo người, chặn cửa đầy kịch tính nhưng cũng rất giải trí, cho thấy rõ độ đầu tư của chương trình và tinh thần đồng đội quyết liệt của các Hoàng tử.

Bên cạnh phần game, khán giả còn được nghe và đánh giá 6 bản demo được định hướng để tạo thành một EP có tính liên kết và kể chuyện, gồm những cái tên nổi bật như Run to You, Edge Dancing, Một Người Như Thế, Spring Love, MRT và Secret; các demo này được nhận xét có màu sắc tươi sáng, bắt tai, giàu khả năng phát triển và có thể kết nối thành một thế giới âm nhạc hoàn chỉnh cho màn trình diễn tiếp theo.

Thay vì chỉ tập trung vào một tiết mục biểu diễn như các vòng trước, các liên quân sẽ phải sản xuất một EP gồm ba ca khúc có sự kết nối về âm nhạc, câu chuyện và concept. Đây được xem là thử thách đòi hỏi tư duy tổng thể, khi mỗi phần trình diễn không chỉ cần nổi bật riêng lẻ mà còn phải tạo nên một hành trình xuyên suốt.

Áp lực vì thế cũng tăng lên theo cấp số nhân. Các Liên quân trưởng không chỉ phải phân bổ nhân sự, phát huy thế mạnh của từng thành viên mà còn điều phối quá trình sản xuất âm nhạc, xây dựng concept và giữ sự gắn kết trong tập thể. Song song đó, các Anh Trai còn phải chuẩn bị vũ đạo cho bài thi riêng, bước vào Dance Battle Round 1 với 12 thành viên và tiếp tục đối đầu ở vòng 1:1.

Khối lượng công việc dày đặc khiến Livestage 3 trở thành bài kiểm tra toàn diện về khả năng sản xuất, lãnh đạo, làm việc nhóm cũng như sức bền của từng nghệ sĩ.

Tinh thần đồng đội thắp lửa cuộc đua

Giữa bầu không khí căng thẳng của màn chọn đội, tình anh em giữa các Anh Trai tiếp tục trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc. Cái ôm và những giọt nước mắt của Quang Hùng và Xuân Định nhanh chóng trở thành điểm nhấn cảm xúc của tập phát sóng. Sau những lần lỡ nhịp, cả hai cuối cùng cũng có cơ hội đứng chung một đội, cùng nhau chinh phục chặng đua mới của chương trình. Tinh thần đồng đội cũng được thể hiện qua quyết định của HURRYKNG khi lần đầu sử dụng "tấm vé vàng" sở hữu từ những tập đầu để lựa chọn gia nhập đội mình mong muốn. Nam rapper cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn được làm việc cùng nhiều thành viên có thế mạnh sản xuất âm nhạc nhằm chuẩn bị cho thử thách EP phía trước. Trong khi đó, Song Luân cũng quyết tâm đưa WEAN về liên quân của mình, cho thấy mỗi lượt chọn không chỉ là bài toán chiến thuật mà còn phản ánh sự tin tưởng giữa các thành viên.

Khép lại tập 5, hai liên quân đã chính thức hoàn thiện đội hình và sẵn sàng bước vào thử thách được xem là khó nhất từ đầu mùa. Khi áp lực ngày càng lớn, tinh thần đồng đội và sự tin tưởng lẫn nhau sẽ trở thành điểm tựa để các Anh Trai cùng chinh phục những thử thách phía trước.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.