Tinh Hà "Say Hi" hé lộ không khí hậu trường trước Livestage 3

(Ngày Nay) - Sau khi công bố những thông tin đầu tiên về Livestage 3, Highlight 2 tập 5 của Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục mang đến loạt hình ảnh hậu trường, nơi 24 nghệ sĩ tham gia các trò chơi tương tác và cùng nhìn lại những tiết mục đã trình diễn ở Livestage 2.

Điểm nhấn của chương trình là thử thách phối hợp theo cặp, trong đó các thành viên phải giữ tờ giấy bằng khuôn mặt mà không để rơi. Những tình huống phát sinh trong quá trình chơi tạo nên không khí sôi nổi, khiến trường quay liên tục vang tiếng cười. Các cặp như Wren Evans - XUÂN ĐỊNH KY, JSOL - Vương Bình, Quang Hùng MasterD - Jaysonlei, hay Pháp Kiều - WEAN đều mang đến những màn phối hợp ngẫu hứng cùng các pha tung hứng hài hước giữa dàn nghệ sĩ và MC Trấn Thành.

Song song với phần trò chơi, phiên bản UNCUT Reaction tiếp tục ghi lại những chia sẻ của các nghệ sĩ khi theo dõi lại sáu tiết mục tại Livestage 2. Ca khúc Thế Giới Của Anh nhận được nhiều lời khen nhờ màu sắc pop ballad và phần kết hợp giữa sáo trúc với rap. Trong khi đó, tiết mục Mất La Bàn tạo không khí sôi động khi Ali Hoàng Dương hài hước mô phỏng màn trình diễn saxophone, kéo theo nhiều nghệ sĩ cùng hòa nhịp.

Ở các tiết mục khác, nhiều thành viên bày tỏ ấn tượng với khả năng phát âm tiếng Việt của IVAN trong Có Gì Đâu Mà Cay, đồng thời chia sẻ những góc nhìn về cách xử lý âm nhạc và dàn dựng sân khấu của từng đội.

Không chỉ tập trung vào phần biểu diễn, chương trình còn dành thời lượng cho những khoảnh khắc đời thường phía sau sân khấu. Màn "review" cơm lam của MC Trấn Thành, câu chuyện HURRYKNG mải tìm mascot Hồng hay những màn tung hứng giữa các nghệ sĩ góp phần tái hiện không khí chuẩn bị cho Livestage 3 theo hướng gần gũi, giải trí.

Tập 5 của Tinh Hà "Say Hi" sẽ phát sóng lúc 19 giờ ngày 1/8 trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và nền tảng VieON.