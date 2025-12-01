Chương trình “Chuyển đổi xanh” – Đài Hà Nội: Xanh hóa tư duy, thay đổi từ nhận thức đến hành động

(Ngày Nay) -“Chuyển đổi Xanh” của Đài Hà Nội được xây dựng với mục tiêu trở thành cầu nối thông tin , phản ánh toàn diện quá trình Hà Nội triển khai các giải pháp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và xây dựng đô thị xanh – thông minh.
“Chuyển đổi xanh” với nhiều chủ đề tích cực - hướng đến thay đổi tư duy, nhận thức
“Chuyển đổi xanh” với nhiều chủ đề tích cực - hướng đến thay đổi tư duy, nhận thức

Chương trình không chỉ cập nhật chủ trương, chính sách mới, mà còn giới thiệu những mô hình, sáng kiến, câu chuyện người thật – việc thật trong hành trình chuyển đổi xanh của các quận huyện, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng dân cư. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đây là một chương trình dài kỳ được phát sóng lần lượt vào 7h50 sáng thứ 7 và phát lại vào 11h20 thứ tư hàng tuần trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ nhận thức. “Chuyển đổi Xanh” không chỉ là chương trình cung cấp kiến thức, mà còn hướng đến việc xanh hóa tư duy, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi người dân. Chương trình truyền tải những thông điệp dễ hiểu, gần gũi và thực tiễn: tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ không gian xanh trong khu dân cư…

Chương trình là bức tranh chân thực về những nỗ lực mà Hà Nội đã và đang triển khai trong nhiều năm qua: Mở rộng không gian xanh, tăng diện tích công viên và cây xanh tại nhiều quận, huyện. Phát triển hệ thống xe buýt điện, tàu điện đô thị, hướng tới giao thông xanh. Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế rác thải và sản xuất sạch hơn. Đẩy mạnh chuyển đổi nông nghiệp xanh ở các huyện ngoại thành. Những chuyển biến tích cực ấy sẽ được cập nhật toàn diện, sinh động qua góc nhìn của các phóng viên và chuyên gia đồng hành cùng chương trình.

Chương trình “Chuyển đổi xanh” – Đài Hà Nội: Xanh hóa tư duy, thay đổi từ nhận thức đến hành động ảnh 1

Phóng sự phản ánh chân thực các nỗ lực xanh hóa của các cá nhân, tổ chức

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, chương trình còn đặt mục tiêu xây dựng một phong trào xã hội rộng lớn. Mỗi tập phát sóng sẽ có chuyên mục kêu gọi hành động, đưa ra gợi ý những việc đơn giản mà mỗi người có thể làm ngay hôm nay để góp phần giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đài Hà Nội kỳ vọng rằng “Chuyển đổi Xanh” sẽ trở thành kênh thông tin tin cậy và diễn đàn kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – chuyên gia – người dân, cùng nhau chia sẻ ý tưởng, thách thức và giải pháp hữu hiệu cho quá trình chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Với thông điệp “Xanh hóa tư duy, thay đổi từ nhận thức đến hành động”, chương trình không chỉ phản ánh hiện thực mà còn truyền cảm hứng để mỗi người dân Hà Nội chủ động thay đổi thói quen sống, đồng hành vì môi trường. “Chuyển đổi Xanh” không chỉ là một chương trình truyền hình – đó là một lời nhắc nhở dịu dàng, một lời kêu gọi mạnh mẽ và một hành trình chung mà toàn xã hội cùng hướng tới tương lai bền vững.

