Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ , mã chứng khoán: DPM) cho biết Nhà máy đạm Phú Mỹ bắt đầu dừng máy để tiến hành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ.
Phú Mỹ phát động phong trào thi đua Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ.
Phú Mỹ phát động phong trào thi đua Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Đây là một trong những đợt bảo dưỡng có quy mô lớn nhất của Nhà máy, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 nhân lực của Phú Mỹ, các đơn vị trong Petrovietnam và các chuyên gia, nhà thầu chuyên ngành. Bên cạnh các hạng mục bảo dưỡng định kỳ, Phú Mỹ đồng thời triển khai thực hiện lắp đặt, kết nối, tích hợp gần 20 hạng mục quan trọng khác nhằm tối ưu hoạt động sản xuất và chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án trong tương lai gần.

Với kinh nghiệm vận hành trong hơn 20 năm, công tác bảo dưỡng tổng thể đã được Phú Mỹ chuẩn bị kỹ trên mọi khía cạnh, bao gồm cả công tác chuẩn bị, điều phối nguồn hàng cũng như phối hợp với các đơn vị trong ngành có liên quan.

Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ ảnh 1

“An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả” là các tiêu chí hàng đầu mà Phú Mỹ đặt ra trong kỳ bảo dưỡng này, thông qua triển khai các giải pháp đồng bộ từ chuẩn bị, kiểm soát vật tư, dịch vụ, nhân lực; ban hành các phương án, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng và tiến độ, kiểm soát an toàn sức khỏe môi trường, đặc biệt là áp dụng số hóa (phần mềm 45K1) nhằm chuẩn bị sớm, tiết kiệm thời gian, theo dõi trực tiếp và kiểm soát hồ sơ chặt chẽ trong toàn trình.

Với tính chất độc lập nhất định, nhà máy NPK Phú Mỹ, khu vực xuất hàng... vẫn hoạt động ổn định, việc chuẩn bị, điều độ nguồn hàng đã có phương án chi tiết, nên hoạt động kinh doanh của Phú Mỹ sẽ diễn ra bình thường trong suốt thời gian bảo dưỡng.

Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ ảnh 2

Ngày 17/12/2025, Phú Mỹ đã phát động đợt thi đua cao điểm “38 ngày đêm thi đua lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, đảm bảo“An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả”, nhằm hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng vô cùng quan trọng cho hoạt động của Nhà máy, cũng như chuẩn bị tốt cho các dự án mới trong Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ, giúp kiến tạo năng lực phát triển bền vững, dài hạn của Phú Mỹ trong thời gian tới.

PV
PVFCCo Nhà máy đạm Phú Mỹ Phú Mỹ Đạm Phú Mỹ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm
(Ngày Nay) - Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.
Một góc triển lãm “Vòng tròn phương Đông”. Ảnh: TRÀ TRƯƠNG
Họa sĩ Phạm Duy Hoàng triển lãm lần đầu ở tuổi 60
(Ngày Nay) -Đời người đến tuổi 60 được gọi là hưởng thọ hay đã sống được một vòng “hoa giáp”. Họa sĩ Phạm Duy Hoàng đã lần đầu triển lãm cá nhân với tên gọi “Vòng tròn phương Đông” khi ông bước qua “lục thập hoa giáp” của kiếp người.