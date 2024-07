Chuyện ít ai biết về những ngôi sao Michelin danh giá

Ẩm thực thăng hoa, điểm đến được nâng tầm

Gần hai năm sau kể từ sau “cú bắt tay” đắt giá giữa Sun Group và Michelin Guide, ẩm thực Việt Nam đã dần định vị tên tuổi và thương hiệu trên toàn thế giới. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện Michelin Guide đến Việt Nam không phải nằm ở chỗ danh tiếng, lượng khách và doanh thu của các nhà hàng được vinh danh đều “thăng hạng”, mà đã đem đến một vị thế mới cho ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2022, giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) nằm trong hệ thống Giải thưởng World Travel Awards vinh danh Việt Nam là “Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á”. Năm 2023, Hà Nội với 3 nhà hàng được gắn sao Michelin đầu tiên của Việt Nam tiếp tục được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á”.

Đây là những danh hiệu ẩm thực lần đầu tiên được trao cho Việt Nam, kể từ sau khi “lọt vào mắt xanh” của Michelin Guide. “Sự xuất hiện của Michelin Guide tại Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt. Ngày càng nhiều các nhà hàng ẩm thực của Việt Nam được Michelin đánh giá, ghi nhận và vinh danh sẽ là một tiền đề quan trọng để khẳng định ẩm thực, du lịch Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ thế giới và định vị thương hiệu cho du lịch Việt Nam, củng cố niềm tin của khách hàng về điểm đến”- ông Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Nếu như tại lễ vinh danh Michelin lần đầu tiên vào năm 2023, Việt Nam chỉ có 4 nhà hàng (một ở Hà Nội và 3 ở TPHCM) được gắn sao và vinh danh trong Michelin Guide - cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới, thì lần thứ 2 - năm 2024, số nhà hàng Việt được gắn sao Michelin đã tăng lên con số 7. Ngoài ra, Michelin cũng vinh danh 58 nhà hàng và cơ sở ăn uống với giải Bib Gourmand nhờ "chất lượng món ăn tốt, giá cả phải chăng" và 99 nhà hàng được Michelin tuyển chọn (Michelin Selected).

Ngoài Hà Nội và TP.HCM, Michelin Guide 2024 cũng lần đầu tiên vinh danh ẩm thực Đà Nẵng. Trước đó, dù nổi danh là vùng đất giàu có, đa dạng về ẩm thực, song Đà Nẵng chưa từng được quốc tế ghi nhận trong lĩnh vực này. Việc “lọt vào mắt xanh” của Michelin lần này kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho Đà Nẵng nói riêng và ngành du lịch Việt Nam tạo nên những dấu ấn mới về ẩm thực và du lịch.

Bày tỏ niềm tin về sự thăng hạng của điểm đến Đà Nẵng “hậu Michelin”, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng khẳng định: “Sự tỏa sáng của điểm đến như Đà Nẵng gắn với Michelin lại càng làm cho sức hấp dẫn của thành phố ngày càng mạnh mẽ. Lựa chọn Đà Nẵng để đánh giá, trao sao là 1 hướng đi rất đúng đắn, trúng và chất lượng của Michelin khi đây là một điểm đến đang lên, một thành phố đáng đến, đáng sống”.

Câu chuyện đằng sau “ánh hào quang” Michelin

Mới “chạm ngõ” Việt Nam gần 2 năm, nhưng ánh hào quang Michelin đã thể hiện rõ “sức ảnh hưởng” đáng ngạc nhiên đối với ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết rằng, đằng sau ánh hào quang Michelin là sự đồng hành đầy tâm huyết của một doanh nghiệp luôn đau đáu với ước mơ đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Trong thời gian qua, ngoài vai trò là đối tác điểm đến, hỗ trợ toàn bộ quá trình khảo sát và hành trình trải nghiệm ẩm thực của các giám khảo ẩn danh, Sun Group còn đồng hành cùng Michelin Guide qua rất nhiều sự kiện, bao gồm cả sự kiện công bố danh sách Michelin Guide diễn ra tại TP HCM. Sun Group cũng thường xuyên cung cấp thông tin những dự án du lịch mới tại Việt Nam, để Michelin Guide có thể thêm thông tin khám phá điểm đến mới, nhà hàng mới để danh sách Michelin Guide ngày càng phong phú hơn.

“Trong hơn 40 quốc gia có sự hiện diện của Michelin thì theo tôi được biết, đa phần là cơ quan nhà nước đứng ra lo việc kết nối và hợp tác với Michelin Guide. Nhưng, tại Việt Nam, lần đầu tiên một tập đoàn tư nhân đã làm được việc này, đó là đóng góp lớn cho quốc gia. Điều này chứng tỏ cái tâm và cái tầm của Sun Group, tỏ rõ lòng yêu nước và khát vọng vinh danh ẩm thực Việt, đưa tinh hoa ẩm thực Việt tới khắp thế giới của tập đoàn này”- nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết chia sẻ.

Không chỉ nỗ lực đóng góp đưa Michelin về Việt Nam, Sun Group còn có nhiều đóng góp nâng tầm vị thế nền ẩm thực Việt Nam khi tiên phong đưa rất nhiều đầu bếp trứ danh trên thế giới về Việt Nam để phục vụ các thượng khách, hay thiết lập những tiêu chuẩn cao cấp và khắt khe tại các nhà hàng danh giá trong hệ thống của mình.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà hàng Hibana by Koki (thuộc khách sạn Capella Hanoi do Sun Group làm chủ đầu tư) giữ vững danh hiệu một sao Michelin danh giá trong năm thứ 2 liên tiếp, minh chứng cho nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản được thể hiện tại Việt Nam. Còn nhà hàng Backstage – nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ, và nhà hàng Izakaya by Koki của Capella Hà Nội cũng tiếp tục tự hào được cuốn cẩm nang uy tín tôn vinh với giải thưởng Michelin Selected (được Michelin đề xuất).

Giới sành ẩm thực đều hiểu rằng, ngoài không gian kiến trúc độc đáo được thiết kế “đo ni đóng giày” cho từng nhà hàng và những quy chuẩn cầu kỳ về dịch vụ, yếu tố lớn làm nên sự khác biệt của hai nhà hàng mang phong cách ẩm thực Nhật bản của Capella là tài năng của bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi -người thổi hồn cho phong cách ẩm thực vượt trội tại nhà hàng Hibana by Koki với phong cách ẩm thực Teppanyaki độc đáo, và nhà hàng Izakaya by Koki với hương vị món ngon thuần Nhật Bản. “Tôi là một người theo đuổi sự hoàn hảo khi nói đến ẩm thực Nhật Bản. Tôi tập trung vào sự hài hòa trong suốt quá trình chế biến, đảm bảo mọi yếu tố của món ăn hòa quyện nhịp nhàng với trải nghiệm của thực khách” - bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi chia sẻ triết lý của mình.

Sự tâm huyết và kỹ tính của chủ đầu tư Sun Group còn thể hiện rõ tại nhà hàng La Maison 1888 - nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng được trao một sao Michelin. Với sự đầu tư của Sun Group, La Maison 1888 nằm trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với đầu bếp nổi tiếng thế giới sở hữu các nhà hàng Michelin, đầu tiên là Michel Roux và sau đó là Pierre Gagnaire. Dưới bàn tay tài ba của các đầu bếp danh tiếng này, nhà hàng đã mang đến phong cách ẩm thực Pháp thượng hạng kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu và hương vị địa phương, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới.

Chia sẻ về lý do dành nhiều tâm huyết và công sức để nâng tầm vị thế ẩm thực Việt Nam, bà Quỳnh Anh – Chủ tịch Sun Hospitality Group nói: "Chúng tôi khát khao ẩm thực Việt Nam có một vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới. Cách nhanh nhất để làm điều này là ẩm thực của chúng ta cần được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế như Michelin Guide".

Không còn “vô danh” như trước đây, ẩm thực Việt Nam từ khi lọt vào mắt xanh của Michelin Guide đã và đang thăng hạng nhanh chóng, đồng thời hứa hẹn trở thành “đòn bẩy” để đưa du lịch Việt có sức bật mạnh mẽ hơn. “Văn hóa ẩm thực sẽ được du lịch Việt Nam coi là bước đi chiến lược và khai thác để định vị năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Và với sự xuất hiện của của Michelin Guide tại Việt Nam thì du lịch ẩm thực và thương hiệu Việt Nam sẽ được khẳng định hơn nữa” – ông Hà Văn Siêu bày tỏ.