“Cơn sốt” người nước ngoài chọn sống ở đại đô thị đẳng cấp bậc nhất khu Đông TP.HCM

Vị trí hoàn hảo, không gian xanh bất tận

Khảo sát trên các trang cộng đồng dành cho người nước ngoài tới Việt Nam làm việc như Saigon Expat Living, Expat community in Ho Chi Minh City… có thể nhận thấy, căn hộ Vinhomes Grand Park đang là dòng sản phẩm được cộng đồng người nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất.

Chia sẻ của nhiều tài khoản cho hay, vị trí kết nối thuận tiện là một trong những ưu điểm quan trọng nhất của Vinhomes Grand Park. Nằm ngay tâm điểm TP.Thủ Đức, Vinhomes Grand Park sở hữu đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm, từ đây đưa các chuyên gia, cư dân kết nối tới cao tốc Long Thành - Dầu Giây, di chuyển thẳng tới “thủ phủ công nghiệp” Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương cực kỳ thuận lợi.

Cùng với đó, cầu Long Đại đã khánh thành, thông xe, giúp việc di chuyển tới Khu Công nghệ cao 2 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thông qua tuyến xe buýt điện VinBus, dịch vụ di chuyển Xanh SM hiện có và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong tương lai, cư dân có thể di chuyển dễ dàng, nhanh chóng vào trung tâm thành phố hay kết nối tới các văn phòng, khu công nghiệp, làng Đại học tại TP.Thủ Đức và vùng lân cận.

Thiên nhiên trong lành và tiện ích cao cấp cũng là ưu điểm nổi trội khiến Vinhomes Grand Park “lọt vào mắt xanh” giới chuyên gia, công dân ngoại quốc. Phần lớn cư dân đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật... coi trọng mảng xanh ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành, luyện tập thể thao hay vui chơi cùng gia đình.

Tại Vinhomes Grand Park, chỉ cần vài phút di chuyển, cư dân mọi lứa tuổi đã có thể đến với đại công viên 36ha, thỏa thích trải nghiệm, giải trí ở 15 công viên chủ đề. Bên cạnh đó là công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập; công viên BBQ với gần 100 điểm nướng cùng hàng chục công viên nội khu lớn nhỏ…

13 bể bơi ngoài trời trong khuôn viên đại đô thị cũng góp thêm không gian xanh mát, vừa là nơi tập luyện, vừa là chốn nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay tại nơi sinh sống. Cùng với đó, những bờ cát trắng, hồ nước trong vắt, mặt nước ven sông khoáng đạt… là những mảnh ghép tạo nên bức tranh thiên nhiên đắt giá khiến khách nước ngoài cảm thấy cuộc sống như ở giữa resort 5 sao trong lòng thành phố.

Giáo dục đa tầng, y tế chuẩn 5 sao, an toàn hàng đầu

Với phần đông gia đình người nước ngoài chọn định cư lâu dài tại Việt Nam, Vinhomes Grand Park trở thành lựa chọn tối ưu không chỉ bởi vị trí tâm điểm kết nối và chuẩn sống xanh mà còn bởi sự hội tụ của hệ thống tiện ích toàn diện. Tất cả tiện ích như trường học, bệnh viện, khu mua sắm, giải trí… đều có mặt trong đại đô thị này và được quy hoạch thông minh, đồng bộ để phục vụ cư dân tốt nhất.

Về hệ thống cơ sở giáo dục, Vinhomes Grand Park là đại đô thị hiếm hoi có sẵn 24 trường học trong dự án, 47 trường học các cấp trong bán kính 10km. Hiện, 1 trường mầm non Vinschool và 2 trường liên cấp Vinschool đã đi vào giảng dạy.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các trường học đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế tại Vinhomes Grand Park giúp lựa chọn trường cho con đơn giản hơn với cư dân đa quốc gia. Trong đó, Brighton College - ngôi trường đứng đầu về STEM thuộc Top 1% các trường học thuật xuất sắc nhất tại Anh Quốc và Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS giảng dạy bằng ba thứ tiếng Anh, Hàn, Việt dự kiến khai giảng vào 2025 đang thu hút sự quan tâm của các gia đình.

Tiện ích chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cũng là điểm nhấn quan trọng khiến người nước ngoài tự tin lựa chọn Vinhomes Grand Park để định cư. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Grand Park đang được thi công khẩn trương, với quy mô 300 giường nội trú, sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn 5 sao, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho các cư dân. Đáng chú ý, đầu năm 2024, khách mua/thuê căn hộ tại phân khu The Beverly sẽ nhận được quà tặng là thẻ “VinCare Select” sử dụng tại Bệnh viện Vinmec trên toàn hệ thống, có giá trị lên tới 180 triệu đồng.

Thêm vào đó, tháng 4 tới đây, Vincom Mega Mall chính thức đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuộc sống đủ đầy, đẳng cấp, để cư dân thỏa sức tận hưởng mọi dịch vụ cao cấp mà hiếm khu đô thị nào trong khu vực có thể sánh bằng.

Bên cạnh các dịch vụ tiện ích hiếm có khó tìm, Vinhomes Grand Park còn vượt trội về yếu tố an toàn với hệ thống an ninh đảm bảo cuộc sống bình yên cho cư dân 24/7. Trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn còn đến từ việc môi trường cảnh quan và hạ tầng luôn được duy trì, chăm sóc chỉn chu, bài bản. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với người nước ngoài khi lựa chọn nơi sống ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo mô tả của chuyên trang International Living, Việt Nam là một nơi “an toàn và vui vẻ”. Trên bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình 2019, Việt Nam xếp hạng 57/163 quốc gia về mức độ an toàn. Trong bối cảnh chung đó, với tất cả những điểm sáng vượt trội và toàn diện, không khó hiểu khi Vinhomes Grand Park chính là “ngôi nhà chung” được phần đông cư dân quốc tế lựa chọn.