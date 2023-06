"Công an Hà Nội xử lý các cá nhân sai phạm là việc làm hết sức nghiêm minh"

(Ngày Nay) - Ngày 27-6-2023, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng, do có hành vi vi phạm pháp luật. Động thái quyết liệt của người đứng đầu CATP Hà Nội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận nhân dân.

“Đau xót, nhưng cần phải làm và đã làm rất kịp thời”

Tôi biết đến sự việc này qua những hình ảnh, thông tin và cả clip đăng tải mạng xã hội, sáng 27/6. Đầu tiên còn bán tín bán nghi, và sau đó là buồn, thật sự buồn. Rồi tôi có ý chờ xem phản ứng của CATP sẽ như thế nào? Liệu mạng xã hội loan tải hình ảnh như thế, thông tin chính thống sẽ hồi đáp ra sao? Những câu hỏi của tôi sớm được giải đáp, khi ngay trong ngày 27/6, nhiều cơ quan báo chí khác đăng tải thông tin: đồng chí Giám đốc CATP đã ký Quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời, yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. CQĐT CATP cũng đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra…

Không người Thủ trưởng nào muốn xử lý kỷ luật cán bộ của mình. Và chắc chắn cũng chẳng có Thủ trưởng nào vui khi ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với cán bộ, chiến sỹ của mình. Nhưng, cần thiết phải đưa ra quyết định, khi nhận thức và hành vi của cá nhân ấy không đúng chuẩn mực, thậm chí, vi phạm quy định pháp luật.

Trong sự việc xảy ra tại huyện Mỹ Đức, tôi cho rằng, quyết định của đồng chí Giám đốc CATP không chỉ thể hiện sự quyết liệt, mà còn rất kịp thời. Đấu tranh và xử lý vi phạm tuyệt đối không thể có vùng cấm; CATP đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng trong sự việc này. Tôi cho rằng đây là việc đau xót, nhưng cần phải làm và đã được thực hiện rất nhanh. Đó chính là điều mà dư luận chờ đợi, đồng tình.

Xử lý các cá nhân sai phạm là việc làm hết sức nghiêm minh, hợp lòng dân

Sáng 27/6, khi mạng xã hội xôn xao clip về hình ảnh 3 người đàn ông trong chiếc xe ô tô bị bắt quả tang bắn trộm dê của nhân dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tôi cảm thấy rất bất bình.

Sự việc được xác định là 3 CBCS Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Khi nghe thông tin về vụ việc, cá nhân tôi là một cựu chiến binh cảm thấy rất buồn vì bên cạnh những CBCS trong lực lượng CATP đang căng mình thực hiện nhiều nhiệm vụ thì vẫn còn có những cá nhân như vậy.

Nhưng khi biết thông tin về việc Giám đốc CATP Hà Nội đã rất khẩn trương, nghiêm khắc xử lý tước danh hiệu CAND với 3 CBCS Công an thị trấn Đại Nghĩa; đồng thời khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, nỗi buồn ấy được vơi bớt và củng cố thêm sự tin tưởng. Hành động nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh đó của Giám đốc CATP thực sự đã mang lại niềm tin cho người dân, khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với những sai phạm của cá nhân trong công tác như tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua.

Để đào tạo được một sỹ quan CAND, chúng ta tốn kém nhiều thời gian, công sức, bản thân các cá nhân cũng phải nỗ lực, cố gắng, rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, thỏa mãn thú vui, đã khiến bị mất tất cả, là một điều hết sức đáng tiếc. Việc xử lý nghiêm minh 3 CBCS Công an thị trấn Đại Nghĩa đã thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm cao xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch.

Lời xin lỗi chân thành

Nhiều năm gắn bó với mảnh vườn, con cá, hơn ai hết, tôi ý thức được giá trị công sức mình bỏ ra cho những thành quả hoa màu thu về, dù không giàu, không nhiều, nhưng giúp cho cuộc sống bớt phần lo toan, vất vả. Nói như thế, để thấy rằng hành vi của 3 chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa là rất đáng trách. Nó không chỉ vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng xấu hình ảnh người chiến sỹ CAND, mà tôi cho rằng, hành vi ấy còn khiến biết bao cán bộ, chiến sỹ khác bất bình, khi họ đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện những nhiệm vụ vô cùng vất vả như cấp CCCD gắn chíp, kích hoạt định danh điện tử…

Cá nhân tôi và nhiều người dân ở địa bàn khu Kiên Thành, từ chiều hôm qua đến nay, đã trò chuyện, đánh giá, ghi nhận hành động nhanh chóng, dứt khoát của lãnh đạo CATP, là xử lý kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa. Tôi ấn tượng hơn khi xem bức ảnh đoàn công tác CAH Mỹ Đức đến nhà người dân ngay trong chiều 27-6 để xin lỗi về sự việc xảy ra, cùng cam kết bồi thường thiệt hại. Một sự chỉ đạo kịp thời. Một lời xin lỗi chân thành. Tôi tin rằng, đó sẽ là cái kết rất đúng mực cho sự việc chẳng ai muốn nó xảy ra.

Công an Hà Nội thể hiện tinh thần kiên quyết “nói không” với sai phạm

Có thể thấy rằng, hành vi của 3 cựu cán bộ chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa đã gây bức xúc dư luận xã hội, làm xấu đi hình ảnh đẹp của các chiến sỹ Công an Thủ đô, vốn luôn thể hiện tinh thần nỗ lực vì nhân dân phục vụ.

Tuy nhiên, sự kiên quyết xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm của Giám đốc CATP Hà Nội đã khiến dư luận, người dân chúng tôi rất trân trọng, nể phục. Việc làm này thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ chiến sỹ của lực lượng Công an Thủ đô. Qua các phương tiện thông tin, bản thân tôi thường xuyên theo dõi những cố gắng, kết quả của Công an Hà Nội. Cùng với những chiến công trên trận tuyến đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các chiến sỹ Công an Thủ đô đang căng mình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho nhân dân trong lĩnh vực cải cách hành chính, tiến tới Chính phủ số, công dân số, phù hợp với yêu cầu của thời đại 4.0.

Việc xử lý nghiêm khắc cán bộ chiến sỹ sai phạm của đồng chí Giám đốc CATP sẽ có hiệu ứng tích cực, lan toả đến toàn lực lượng CATP, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, đem lại lòng tin cho nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.

Thể hiện bản lĩnh, sự công tâm, khách quan của người giữ vị trí lãnh đạo

Thời gian qua tại một số địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội, lãnh đạo CATP đã kiên quyết xử lý không ít vụ việc có liên quan đến cán bộ, đảng viên dưới quyền khi họ mắc sai phạm. Điều đó thể hiện sự công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Đó là sự công bằng giữa chính quyền và nhân dân. Nó cũng cho thấy bản lĩnh, sự công tâm, khách quan của người giữ vị trí lãnh đạo.

Việc Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa; và CQĐT khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản để điều tra, xử lý là một ví dụ rõ nét để minh chứng cho nhận định trên. Quyết định này cho thấy sự quyết liệt, kịp thời trong việc xử lý sai phạm của lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Nguyễn Hải Trung Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức cùng đoàn công tác đã tới xin lỗi gia đình bị hại. Các cá nhân thuộc Công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng công an Hà Nội.

Điều đó cho thấy quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ vi phạm” đã được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội quán triệt, thực hiện một cách đầy đủ và sâu sắc.

Việc CQĐT khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản một cách nhanh chóng, “đúng người, đúng tội, đúng quy định” cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Hoan nghênh quyết định kịp thời của Giám đốc Công an Hà Nội

Qua theo dõi mạng xã hội, tôi được biết dư luận khá bức xúc khi biết thông tin 3 chiến sỹ Công an Thị trấn Đại Nghĩa dùng súng hơi bắn 2 con dê của người dân ở xã An Phú. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi xảy ra sự việc, dư luận rất đồng tình và đánh giá cao trước quyết định nghiêm khắc của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, tước danh hiệu CAND và tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản của 3 cán bộ chiến sỹ gây ra vụ việc trên…

Tôi được biết, Công an Hà Nội đang triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc những chỉ đạo của cơ quan cấp trên, về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Việc xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa có sai phạm của đồng chí Giám đốc CATP thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý vi phạm không có vùng cấm.

Là bạn đọc trung thành của An ninh Thủ đô, tiếng nói của lực lượng Công an Hà Nội, tôi biết được CATP đang thực hiện Nghị quyết số 18, khẳng định quyết tâm kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với cán bộ chiến sỹ sai phạm, vi phạm pháp luật và khuyến khích tinh thần chủ động, tự phát hiện, tự khắc phục, tự sửa chữa những tồn tại, hạn chế, yếu kém, sai phạm.

Nhìn lại toàn bộ vụ việc xảy ra tại xã An Phú trưa ngày 26-6, cùng quan điểm xử lý, giải quyết, ai cũng thấy rõ hơn ý chí nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, góp phần tăng cường công tác quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm tại các đơn vị trong toàn lực lượng CATP, củng cố niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô.