Công ty Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Công ty Cổ phần chứng khoán Vina

Theo thoả thuận hợp tác, các sản phẩm quỹ mở của PVCB Capital như Quỹ đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF), Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF) sẽ được phân phối qua nền tảng tích luỹ và đầu tư VNSC by Finhay. Thoả thuận hợp tác này sẽ đem tới cho khách hàng trải nghiệm tối ưu nhất, khi nhà đầu tư có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính đa dạng và hiệu quả thông qua nhiều kênh, đồng thời đón đầu xu hướng đầu tư hiện đại, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của thị trường tài chính.

Sự hợp tác này cũng là bước khởi đầu của nhiều dự án chiến lược, bao gồm việc phát triển các sản phẩm đầu tư mới, cải tiến dịch vụ tài chính số và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả. Hai bên cam kết sẽ tận dụng tối đa nguồn lực và chuyên để thúc đẩy sản phẩm phát triển bền vững và minh bạch.

Đại diện PVCB Capital, ông Trần Quang Vinh – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty nhấn mạnh: “Thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần chứng khoán Vina là bước tiến chiến lược của PVCB Capital. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp kinh nghiệm quản lý quỹ chuyên nghiệp của PVCB Capital cùng mạng lưới và công nghệ hiện đại của Vina sẽ mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.”

Về phía Công ty Cổ phần chứng khoán Vina, ông Nghiêm Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với PVCB Capital để mang đến các giải pháp tài chính ưu việt, giúp nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả. Đây là một trong những nỗ lực của chúng tôi để không ngừng cải tiến và cung cấp giá trị cho khách hàng.”

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) được thành lập vào tháng 12/2006 theo giấy phép do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Với gần 17 năm hoạt động, VNSC hiện cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính theo quy định thông qua nền tảng VNSC by Finhay với hơn 30 quỹ mở và các quỹ “Linh vật” (quỹ Linh vật được đặt tên theo các con vật may mắn ứng với nhu cầu của khách hàng) với đa dạng khẩu vị rủi ro từ thấp đến cao phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

PVCB Capital là công ty quản lý quỹ chuyên biệt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank). Được thành lập vào giai đoạn đầu phát triển của ngành quản lý quỹ, PVCB Capital đóng vai trò kết nối các nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực dầu khí năng lượng mà còn trong các ngành công nghiệp tiềm năng khác của Việt Nam.