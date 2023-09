Cùng Hana Ban Mê, Non Khăn Rằn khám phá giá trị của trái bơ booth chuẩn VietGAP

(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt khách, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 15,7 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, tăng 66,9% với cùng kỳ năm trước.

(Ngày Nay) - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.