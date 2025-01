Cuối năm dọn nhà, khử khuẩn, đón bình an

(Ngày Nay) -Hội chị em tất bật dọn nhà, đón tết mách nhau bí quyết dùng Bio Nano Plus (BNP) để tiêu diệt tới 99,99% các loại vi khuẩn, vi trùng, nấm mốc, đem tới không gian sống trong lành, năng lượng tích cực, bình an cho tổ ấm gia đình dịp cuối năm.

“Vũ khí” lợi hại của các bà nội trợ kiểu mới

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, mỗi cuối năm, dù bận tới đâu chị Ngọc Anh cũng dành thời gian cùng các con gái, con trai lên kế hoạch dọn nhà đón tết.

“Hàng tháng mấy mẹ con đều dành một ngày chủ nhật cuối cùng của tháng thanh tẩy nhà cửa để không gian sống sạch sẽ, tốt cho sức khỏe cả nhà. Riêng dịp tết, việc dọn nhà phải kỹ càng hơn, cầu kỳ hơn, tôi luôn tin rằng không gian sống thanh sạch, trong lành sẽ đem tới năng lượng tốt, bình an cho mọi thành viên trong gia đình”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Trước đây, khi dọn dẹp nhà cuối năm, chị Ngọc Anh tìm hiểu nhiều sản phẩm nhập khẩu để khử khuẩn khu vực bếp, vệ sinh, phòng ngủ nhưng vẫn chưa ưng ý. Chị còn dùng thêm các phương pháp dân gian như dùng chanh tươi và muối để ở góc nhà để thanh tẩy không khí, dùng bồ kết để xông nhà, các phương pháp này khá cách rách và mất nhiều thời gian.

“Hồi dịch bệnh covid, tôi vào các bệnh viện lớn thấy các bác sĩ dùng chai xịt khử khuẩn BNP của công ty Bio Nano Plus nên tìm mua về để khử khuẩn, sau thấy rất hiệu quả, mùi thơm dễ chịu nên mua về khử khuẩn nhà hàng tuần, hàng tháng nên nhà luôn có mùi thơm dễ chịu như trong khách sạn, resort. Từ hồi dùng BNP dịp tết mấy mẹ con tôi không còn quá bận rộn và lo lắng cho việc làm sao khử hết mùi hôi trong bếp hay nhà vệ sinh, chỉ cần dọn dẹp nhà sạch sẽ rồi xịt khử khuẩn BNP là nhà thơm mát, vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn, chạm tay vào đâu cũng sạch sẽ, yên tâm”, chị Ngọc Anh cho biết.

Không chỉ chị Ngọc Anh tin dùng, rất nhiều chị em phụ nữ trên các diễn đàn tiêu dùng cũng dành cho sản phẩm khử khuẩn BNP Plus những lời khen ngợi và tin tưởng. Thậm chí, BNP Plus còn được chị em coi như “vũ khí” lợi hại của các bà nội trợ kiểu mới.

Chỉ cần xịt dung dịch BNP lên bề mặt cần khử khuẩn là diệt được vi khuẩn tới 99,99%, tiêu diệt gần như toàn bộ các khuẩn gây bệnh và mùi hôi.

Chị em nội trợ thường xịt dung dịch BNP lên quần áo, giày dép, nệm, ga, gối, sofa, rèm cửa, tủ lạnh, máy lạnh, máy tính, điện thoại, ô tô, xe máy, thú cưng, nhà vệ sinh, bếp, phòng khách, phòng ngủ,... mà không lo hại da, hại vải hay hại thiết bị.

Dung dịch BNP có nhiều mùi hương thơm mát như mùi sả chanh, mùi cam. Mùi hương tự nhiên của dung dịch BNP mang lại cảm giác dễ chịu, sảng khoái, tạo không khí ấm cúng và tươi mới cho không gian sống của mỗi gia đình.

“BNP Plus thực sự là cứu cánh cho cả gia đình, nếu không có chai xịt khử khuẩn BNP thì không thể xử lý được tủ giày mùi “chuột chết” của các chàng trai mới lớn trong gia đình mỗi khi đi đá bóng, tập thể thao về. Mùi dầu mỡ, mùi bếp núc cũng được đánh bay bởi BNP, đặc biệt mùi chó mèo, thú cưng cũng trở nên thơm mát khi xịt khử khuẩn BNP”, Chị Minh Hạnh, một khách hàng lâu năm của BNP đánh giá.

Ngay cả cánh “mày râu” cũng hết sức tâm đắc với siêu khử khuẩn BNP. Theo anh Ngô Bình Giang: “trên xe ô tô tôi luôn có chai xịt khử khuẩn BNP để khử vi khuẩn trên xe mỗi ngày. Nhờ thế xe lúc nào cũng thơm và sạch sẽ”.

Nâng tầm không gian sống với sản phẩm “Sạch tự nhiên – Thơm thuần khiết”

Được biết, Bio Nano Plus là thương hiệu tiên phong trong việc ứng dụng các tinh chất thiên nhiên và công nghệ hiện đại vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Giáo sư, Tiến sĩ hóa học Nguyễn Ngọc Hà - Giáo sư đầu ngành tại Việt Nam, người nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm HOCl mang lại nhiều giá trị cho người tiêu dùng.

Với thông điệp “Sạch tự nhiên – Thơm thuần khiết”, Bio Nano Plus đã đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm hữu ích như nước rửa rau củ quả BNP Organic, BNP Baby Care, Clean làm sạch đa bề mặt và môi trường trong mùa dịch Covid 19.

Các sản phẩm của Bio Nano Plus đã đạt chứng nhận khảo nghiệm của Viện Pasteur, Viện Sốt rét Ký Sinh Trùng, Bộ Y Tế, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu khử khuẩn trong nhiều không gian & bề mặt khác nhau, từ gia đình đến y tế, nhà hàng, công nghiệp.

Trong đó, xịt khử khuẩn đa năng BNP được người dùng sử dụng phổ biến và rộng rãi trong mọi gia đình vì ưu điểm kháng khuẩn đa năng cho bề mặt & không gian, giúp làm sạch và bảo vệ khỏi vi khuẩn, vi rút và nấm mốc chỉ sau 30 giây. Với công thức đặc biệt, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên lành tính, không hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Sản phẩm có khả năng kháng khuẩn hiệu quả trên nhiều bề mặt khác nhau như: tay chân, bàn ghế, vật dụng nhà bếp, ga gối, thiết bị máy móc,...

Sử dụng Bio Nano Plus đem lại hiệu quả làm sạch sâu và diệt khuẩn, tiêu diệt 99.9% các loại vi khuẩn và nấm mốc gây hại, giữ cho không gian trở nên sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe. Ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc trở lại trong thời gian dài. Công thức không chứa các chất hóa học gây kích ứng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Đặc biệt, sản phẩm được thiết kế với chai xịt tiện lợi, dễ dàng sử dụng trên mọi bề mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, sản phẩm BNP Clean chuyên dụng cho nhà bếp cũng được chị em nội trợ tin dùng.

Xịt lau kính, mặt bếp BNP Clean là sản phẩm xịt kháng khuẩn đa năng cho bề mặt & không gian, giúp làm sạch và bảo vệ khỏi vi khuẩn, vi rút và nấm mốc chỉ sau 30 giây. Với công thức đặc biệt, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên lành tính, không hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho làn da và sức khỏe của bạn.

Chỉ cần xịt lên bề mặt kính, mặt bếp là sạch ngay vết dầu mỡ, vết bẩn, khử mùi thức ăn ôi thiu, mùi rác, mùi dầu mỡ,...

Từ năm 2022 tới nay, Bio Nano Plus không ngừng nâng cấp, phát triển thêm các sản phẩm mới với kỳ vọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp an toàn, bền vững. Bio Nano Plus cam kết chất lượng và tiêu chuẩn an toàn cao nhất, công ty không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp vượt trội, đồng hành cùng sức khỏe và vẻ đẹp của cộng đồng.