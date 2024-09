Đà Nẵng khẳng định điểm đến của sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á

(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ (4 ngày từ 31/8 - 3/9) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.