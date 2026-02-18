Dáng hình Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 8/1/2026, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.

Ngày 8/1/2026, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.

________________

Vận hội ấy không đến tự nhiên, mà được kết tinh từ sự đồng lòng của toàn dân và định hình bởi những quyết sách chiến lược do Đảng đã dày công kiến tạo trong suốt thời gian qua.

Hệ trụ cột kiến tạo

Trong khoảng thời gian hơn một năm kể từ 22/12/2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 Nghị quyết quan trọng, tạo thành một bản thiết kế trọn vẹn cho giai đoạn phát triển mới: Thể chế mở đường, Khoa học-Công nghệ làm động cơ, Kinh tế Nhà nước giữ nhịp và dẫn dắt, Kinh tế tư nhân bứt tốc, trong khi Hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế.

Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn lịch sử: Tăng trưởng GDP đạt 8,02%; Quy mô nền kinh tế chạm mốc 514 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Một cột mốc quan trọng được xác lập khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt 5.000 USD để chính thức đưa nước ta vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Đây là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã dày công kiến tạo. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và mới đây là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chính là hệ trụ cột chiến lược hướng tới mục tiêu kiến tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn và có sức chống chịu lớn hơn trước những biến động toàn cầu.

Đây là hệ trụ cột mà từng nghị quyết được liên kết chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và cùng hướng tới một mục tiêu phát triển chung. Nghị quyết 66-NQ/TW mở đường bằng việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, chuyển mạnh “từ tư duy quản lý sang kiến tạo”, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm” và xây dựng pháp luật như một công cụ giải phóng nguồn lực chứ không phải rào cản phát triển.

Nghị quyết 57-NQ/TW xác lập khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính, là con đường để Việt Nam thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và lao động giá rẻ, tiến tới cạnh tranh bằng năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là nước đi đòi hỏi nhiều thách thức, nhưng không thể không đi nếu muốn thoát “bẫy thu nhập trung bình” - nơi nhiều quốc gia từng mắc phải khi GDP bình quân đầu người ở mức từ 1.000 tới 12.000 USD và mắc kẹt ở khung này.

Song song với việc thiết kế lại động lực tăng trưởng, hai nghị quyết về kinh tế tạo thành cặp “song mã” vận hành nền kinh tế. Nghị quyết 68-NQ/TW trao cho kinh tế tư nhân vị thế “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, tạo không gian để khu vực tư nhân lớn lên, bứt phá và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt.

Trong khi đó, Nghị quyết 79-NQ/TW tái khẳng định “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước”: Tiên phong, dẫn dắt, tập trung vào những lĩnh vực chiến lược, nền tảng, nơi Nhà nước cần giữ vai trò “giữ nhịp” và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia. Ví dụ tiêu biểu gần đây là sự kiện ngày 16/1/2026, khi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”. Người đứng đầu Chính phủ cũng xác nhận đây là con đường không hề đơn giản nhưng không thể không làm: “Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng. Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”.

Đó là minh chứng cho tinh thần Nghị quyết 57 và 79, nơi Tập đoàn Nhà nước tham gia nghiên cứu, phát triển cho sản phẩm Khoa học công nghệ đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện kinh tế, công nghiệp, quốc phòng an ninh…

Khát vọng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở bình đẳng cũng chính là mục tiêu của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Hội nhập không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa mở cửa thị trường hay thu hút vốn, mà hướng đến tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi công nghệ, chuỗi tiêu chuẩn quản trị và tri thức, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia, trong khi vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Dáng hình đất nước

Nhìn một cách tổng quát, năm Nghị quyết đột phá thể hiện sự dịch chuyển mang tính bản lề trong tư duy phát triển: Từ ưu tiên mở rộng quy mô sang chú trọng chất lượng tăng trưởng; Từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế mới, dài hạn và chủ động.

Các trụ cột này mang tính hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau. Thể chế nếu không được cải cách đủ sâu sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo; Khoa học - công nghệ nếu không gắn với doanh nghiệp sẽ khó chuyển hóa thành năng suất; Kinh tế tư nhân nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Nhà nước sẽ khó bứt phá ở những lĩnh vực chiến lược; Hội nhập nếu không đi cùng nội lực sẽ dễ rơi vào phụ thuộc. Việc ban hành năm Nghị quyết lớn trong hơn một năm mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn hơn rất nhiều so với từng chính sách đơn lẻ.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, thách thức cốt lõi của giai đoạn tới không nằm ở việc thiếu nguồn lực hay thiếu thời cơ, mà nằm ở chất lượng thể chế, năng lực thực thi và sức sống của mô hình phát triển. Chính vì vậy, các quyết sách không chỉ nhằm “tạo đà”, mà còn nhằm “chỉnh hướng” để nền kinh tế bước vào quỹ đạo phát triển bền vững hơn.

Những con số của năm 2025 - từ quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đến vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới - là những dấu mốc quan trọng. Nhưng đó mới là nền móng. Thử thách thực sự nằm ở chặng đường phía trước, khi Việt Nam phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học-công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời chủ động đứng vững trước những biến động địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp.

Khi đất nước đã “hội tụ đủ thế và lực”, điều còn lại chính là bản lĩnh biến thế và lực ấy thành hành động cụ thể. Dáng hình Việt Nam trong Xuân Bính Ngọ vì thế không chỉ là hình ảnh của một quốc gia đang đi lên, mà là hình ảnh của một quốc gia đang lựa chọn con đường bền vững: Con đường của kiến tạo, của đổi mới, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đó; Con đường của khát vọng vươn mình trong một thế giới nhiều biến động.

Xuân Bính Ngọ đã đến, mang theo khí thế của chú ngựa luôn hiên ngang, mạnh mẽ phi nước đại về phía trước.