Dấu ấn nhiệm kỳ: "Vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Năm năm qua là giai đoạn đan xen thời cơ và thách thức, thuận lợi lẫn khó khăn, nhiều thách thức nổi trội, nhiều vấn đề vượt dự báo, chưa có tiền lệ gia tăng áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng bám sát, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, tư duy đổi mới đột phá, dám nghĩ dám làm vào những vấn đề mới, phức tạp, đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu có tính kỳ tích, dấu ấn, bước ngoặt, nổi bật.

Thứ nhất, giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; duy trì vị thế Việt Nam trong nhóm quốc gia an ninh, an toàn hàng đầu thế giới, tạo sức hấp dẫn là điểm đến đầu tư, du lịch an toàn, thân thiện. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh kéo dài nhiều năm đã được giải quyết; đã quyết liệt đấu tranh, xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước kể cả từ ngoài biên giới lãnh thổ; tập trung bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như: An ninh mạng, an ninh dữ liệu. Công tác tham mưu chiến lược với tinh thần “an ninh chủ động” đi trước, dự báo sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, thông qua hàng chục nghìn báo cáo, góp phần bổ sung, hoàn thiện, định hình tư duy của Đảng, Nhà nước trong hoạch định, xử lý nhiều vấn đề mang tầm chiến lược về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội. Chúng ta đã liên tục kéo giảm hằng năm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, xây dựng văn hóa giao thông, tinh thần thượng tôn pháp luật nhất là qua việc tuyên truyền giáo dục rộng khắp đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cuộc đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất buôn bán hàng giả… đã có bước chuyển mạnh tạo dấu ấn.

Thứ hai, ngành công an đã lập kỳ tích hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ trong hơn 1 năm, trong khi với nhiều nước phát triển, công việc phức tạp đồ sộ đó đòi hỏi phải thực hiện trong nhiều năm. Chúng ta đã triển khai mạnh mẽ nền tảng số quốc gia VNeID, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tham mưu tạo lập cơ sở pháp lý, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số, thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới. Tiến trình số hóa hầu như mọi mặt đời sống với nỗ lực tập trung dữ liệu lớn, đưa dữ liệu chạy trên hệ thống chứ không phân mảnh, chia cắt giữa các cơ quan đã góp phần giải quyết từ gốc cơ chế “xin-cho”, “quyền anh quyền tôi”, giảm thiểu “tham nhũng vặt”, cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Thứ ba, lực lượng Công an nhân dân đi đầu trong cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đã thành lập cấp Công an mới, bố trí Công an xã chính quy trong toàn quốc từ năm 2021, đưa Công an về gần dân, sát dân, sống làm việc cùng dân phục vụ nhân dân; không tổ chức Công an cấp huyện, hoàn thành triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp từ 1/3/2025. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đã biểu dương kết quả to lớn này: “Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, cung cấp thực tiễn cho hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Trong tiến trình sắp xếp tinh gọn bộ máy các bộ, ngành, lực lượng công an đã tiếp nhận triển khai các nhiệm vụ mới trong quản lý nhà nước về an ninh hàng không, an toàn thông tin mạng; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; lý lịch tư pháp, thống nhất, liền mạch trong quản lý ngành.

Thứ tư, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của lực lượng công an nhân dân góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, tinh vi, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, những nỗ lực đó đã góp phần đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thu hồi triệt để tài sản trong các vụ án cho nhà nước. Cuộc đấu tranh quyết liệt đó càng khẳng định phương châm “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá” để phá vỡ những liên minh đen tối “quan chức-doanh nhân-tội phạm”, từ đó kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế trong các quy định pháp luật; giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Thứ năm, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân được củng cố vững chắc với những cách làm mới thiết thực, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân nhất là tại các vùng sâu vùng xa, địa bàn chiến lược, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đi đầu trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hơn 32.000 ngôi nhà, trung tâm y tế, Trung tâm công tác xã hội, bảo trợ trẻ em, người yếu thế và nhiều điểm trường học tại các xã biên giới. Tổng kết Chiến dịch Quang Trung thần tốc, Bộ Công an hoàn thành thắng lợi trong 40 ngày đêm quyết liệt, gắn với phong trào thi đua Ba Nhất: “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”. Kết quả đã hoàn thành xây mới 419 căn, vượt 30% mốc thời gian dự tính; hoàn thành sửa chữa 100% nhà hư hỏng, vượt tiến độ 30%. Lực lượng Công an tại 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ chiến sĩ, hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện, là minh chứng rõ nét điểm tựa bình yên cho nhân dân lúc hiểm nguy gian khó.

Đại tướng Lương Tam Quang

Thứ sáu, đột phá trong tham mưu xây dựng pháp luật với tinh thần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, kiến tạo không gian phát triển mới. Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản pháp luật với những cách làm mới có tính đột phá; xây dựng đi đôi với thi hành luật, chủ động thực hiện các văn bản hướng dẫn để triển khai khi ban hành, đặc biệt trong những lĩnh vực mới, khó như: Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trật tự an toàn giao thông… Đã đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều quy định pháp luật, qua đó cải cách tối đa thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, quản lý xuất nhập cảnh, làm rõ ranh giới giữa trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân…

Thứ bảy, đối ngoại Công an nhân dân và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự thông qua hoạt động cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cứu hộ, cứu nạn quốc tế góp phần khẳng định sự tham gia chủ động tích cực của Việt Nam trong kiến tạo, duy trì, bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; chủ động tham gia đóng góp hiệu quả trong các cơ chế hợp tác đa phương, song phương, trong đó ở một số lĩnh vực mới như: An ninh mạng, an ninh dữ liệu… đã vươn lên với vai trò dẫn dắt. Lực lượng công an đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - dấu mốc tự hào khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong lịch sử đối ngoại đa phương và quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, đó là “sự kiện lịch sử”, ghi dấu “vai trò tiên phong của Việt Nam”, để “sau hơn 4 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã ký kết hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên sau hơn 20 năm… một công cụ mạnh mẽ, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng”.

Thứ tám, đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ công tác công an trong Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó hoàn thành xây dựng 6 lực lượng: tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại, như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đảng bộ Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng Công an nhân dân “vượt qua chính mình”, có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc.