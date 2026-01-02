Lực lượng Công an đồng hành khi dân cần, khi dân khó

(Ngày Nay) - Trong năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, quyết tâm, đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, từ hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an dầm mình trong nước lũ để cứu hộ, cứu nạn, từ những con số cụ thể qua các đợt huy động nguồn lực cứu trợ, cho đến tinh thần chủ động, thần tốc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Giúp dân trong bão lũ

Năm 2025, thiên tai, bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử. Thiên tai trải rộng trên khắp cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã nhập cuộc với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ. Hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân trong bão lũ đã lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương huy động 21.142 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng 3.294 lượt phương tiện trực tiếp tham gia xử lý 1.349 vụ cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cứu được 2.052 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được giao triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến giao thông trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở, không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sỹ với 22.687 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện kịp thời ra quân phối hợp, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tại 17 địa phương tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, tìm kiếm người mất tích, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, lực lượng y tế cơ quan Bộ Công an đã thành lập 18 đoàn công tác triển khai biện pháp y tế và môi trường khắc phục hậu quả sau bão lụt tại 16 địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; huy động gần 700.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện đặc chủng, chuyên dụng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, ngập sâu để cứu người mắc kẹt, đưa người già, trẻ em, người bệnh đi cấp cứu kịp thời…

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nắm chắc thông tin cụ thể đối với từng nhân khẩu, từng hộ gia đình, chủ động khai thác, cung cấp, tra cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, thông tin dân cư phục vụ công tác sơ tán, tìm kiếm cứu nạn. Công an nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, tiếp nhận các tin liên quan an ninh, trật tự, yêu cầu giúp đỡ của người dân báo đến số điện thoại 113 để kịp thời xử lý, giải quyết ban đầu các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, lợi dụng lúc người dân sơ tán hoặc trong tình trạng hỗn loạn do thiên tai.

Cùng với đó, Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, cụ thể đã tổ chức các Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do bão trong toàn Ngành Công an với sự tích cực tham gia, hưởng ứng và phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, đã trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để quyên góp ủng hộ được gần 53 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo, lương thực, nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm tỷ đồng cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, hiệu quả

Chiến dịch Quang Trung - một chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm mang lại những mái ấm cho người dân bị thiệt hại bởi bão lũ.

Triển khai cao điểm Chiến dịch do Chính phủ phát động, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện với hiệu quả cao nhất, vào cuộc một cách quyết liệt, nhanh chóng. Và không chỉ xây dựng, sửa chữa lại nhà cho những người dân bị sập đổ, hư hại theo danh sách của Chiến dịch Quang Trung, đã có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân để người dân vơi bớt khó khăn.

Tính đến ngày 25/12/2025 đã có 19/429 căn hoàn thành, vượt tiến độ 200% (gồm Hà Tĩnh 1 căn, Đà Nẵng 1 căn, Gia Lai (3 căn), Khánh Hòa (8 căn) và Lâm Đồng (6 căn). Một số công trình tại Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Tĩnh đã thi công đạt khối lượng từ 70% - 80%. Toàn bộ các công trình bảo đảm tiến độ bàn giao trước ngày 15/1/2026 và phấn đấu vượt tiến độ, bàn giao sớm từ 10 đến 15 ngày tại một số địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an tại 9 tỉnh miền Trung đã huy động hơn 11 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và hàng trăm nghìn quần chúng uy tín, nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để triển khai chiến dịch Quang Trung.

"Các lực lượng đã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, bệnh viện, trường học...; xây dựng mới nhà ở bị sập đổ hoàn toàn; vệ sinh môi trường, hỗ trợ tái thiết sinh kế cho người dân; tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tái thiết hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông...; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết.

Phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân chủ động, tự nguyện, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc quyên góp 1 ngày lương trong toàn lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các mặt công tác huy động bảo đảm minh bạch, kịp thời, đúng địa bàn, đúng đối tượng. Tính đến hết ngày 24/12/2025, Văn phòng Bộ đã tiếp nhận gần 90 tỷ đồng ủng hộ của các đơn vị, địa phương.

Ảnh hưởng bởi bão số 13 vừa qua, căn nhà của gia đình chị Võ Thị Thanh Lý (thôn 3, xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk) bị đổ sập hoàn toàn. Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã khẩn trương hỗ trợ gia đình xây dựng lại căn nhà mới. Đến nay, căn nhà rộng 55m2 của gia đình hoàn thành phần xây dựng cơ bản.

Chị Võ Thị Thanh Lý chia sẻ, sau những thiệt hại do bão lũ gây ra, gia đình chị không còn chỗ ở, sinh kế gặp khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, các chiến sỹ Công an tích cực hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, thăm hỏi. Chị rất mừng, nỗ lực tham gia xây dựng cùng cán bộ, chiến sỹ.

Thời gian tới, lực lượng Công an quyết tâm, thần tốc trong xây dựng lại nhà ở của người dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai; mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình trước ngày 15/1/2026, sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ giao. Công an các địa phương tiếp tục quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân để bảo đảm an ninh nông thôn; không để sót, để lọt trường hợp, địa bàn cần hỗ trợ; chú ý trẻ mồ côi, người mất việc, mất thu nhập do thiên tai...