Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống", “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Di sản văn hoá TP.HCM có gì? (Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng (Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất (Ngày Nay) - Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel) phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.

Mở rộng cơ hội cho trẻ em tiếp cận vaccine chống sốt rét (Ngày Nay) - Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ mua vaccine mới phòng bệnh sốt rét, do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, với mức giá giảm 25% trong khoảng 1 năm tới.

"Tiếng vang lịch sử": Trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ Văn Miếu (Ngày Nay) - Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” là nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, thể hiện cảm xúc qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ… tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao? (Ngày Nay) - Bản đề xuất hòa bình Ukraine mà châu Âu đưa ra để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số điểm chung. Tuy nhiên, tương lai các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là câu hỏi lớn.

Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ (Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.

EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine (Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.

Trải nghiệm di sản số "Việt Nam diệu sử" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ngày Nay) - Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo nên làn gió mới cho hoạt động du lịch di sản, mà còn đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.