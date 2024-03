Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An luôn làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên dải đất biên cương.

Là địa phương có vị trí trọng điểm, đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia dài gần 133km, Long An được xem là địa bàn trọng điểm về buôn lậu. Do đó, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại Long An tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An luôn chủ động phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, các mặt hàng lậu chủ yếu là thuốc lá, đường cát, pháo nổ… và cả ma túy. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng địa hình biên giới thuận lợi, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới, thuê người dân chia nhỏ hàng hóa, mang qua biên giới đưa về điểm tập kết, sau đó sử dụng xe ô tô, xe gắn máy vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ.

Tính riêng năm 2023, Bộ đội Biên phòng Long An đã chủ trì và phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt giữ và xử lý 118 vụ với 147 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 147 bánh heroin; hơn 100kg ma túy tổng hợp; 9 khẩu súng các loại; hơn 112.000 bao thuốc lá ngoại; 5,5 tấn pháo và nhiều mặt hàng khác như đường, đồ điện tử... Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng Long An khởi tố 6 vụ án hình sự với 12 đối tượng, bàn giao 22 vụ với 34 đối tượng cho Công an điều tra theo thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính 57 vụ, 76 đối tượng, thu hơn 800 triệu đồng.

Một số vụ nổi cộm như: vào tháng 4/2023, lực lượng Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức mật phục, bắt giữ đối tượng Lê Văn Vàng (sinh năm 1992 xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) khi đang điều khiển xe ô tô tải 62H-036.02 vận chuyển hơn 57.000 bao thuốc lá lậu. Vụ phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển gần 2,5 tấn pháo ngày 21/11/2023 tại khu vực xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường; vụ phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển pháo trái phép do đối tượng Lê Văn Cường cầm đầu, vận chuyển hơn 1,5 tấn pháo lậu các loại vào tháng 12/2023…

Bên cạnh các đối tượng buôn lậu, hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới tỉnh Long An cũng diễn biến khá phức tạp. Theo Thượng tá Mai Hồng Thanh - Trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, các đối tượng chuyển ma túy thường tiếp cận với người nghiện ma túy, đối tượng xuất cảnh sang Campuchia tìm kiếm việc làm hoặc lôi kéo người dân biên giới tham gia. Khi vận chuyển, ma túy được các đối tượng ngụy trang, cất giấu cẩn thận trong phương tiện, hàng hóa nên rất khó phát hiện. Loại tội phạm này hoạt động xuyên biên giới, thủ đoạn tinh vi và rất liều lĩnh. Có những đối tượng trang bị súng và các vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, vây bắt.

Lực lượng Biên phòng Long An luôn chủ động nắm chắc tình hình; thường xuyên trao đổi, phối hợp xác minh thông tin với các lực lượng liên quan và triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì, phối hợp các lực lượng khác đấu tranh, triệt xóa thành công những chuyên án vận chuyển ma túy với số lượng khá lớn, như năm 2019, 2020, bắt đối tượng Trương Quốc Cường (ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An) khi đang vận chuyển hơn 64kg ma túy các loại từ biên giới vào nội địa; bắt đối tượng Trần Tuấn Khanh (ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) do vận chuyển trái phép gần 21kg ma túy, 3 khẩu súng quân dụng và 40 viên đạn còn mới… Trong năm 2023, Bộ đội Biên phòng chủ trì và phối hợp các lực lượng khác quyết liệt tấn công tội phạm ma túy trên tuyến biên giới của tỉnh, thu giữ 147 bánh heroin, 102kg ma túy tổng hợp.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 1/2024, tại khu vực xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An, lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thành (37 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang vận chuyển 12 bánh heroin bằng xe ô tô.

Với những kết quả nổi bật, năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã 2 lần được Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang gửi thư khen, động viên; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh Long An… tặng Bằng khen.

Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng Long An, thời gian tới, tình hình buôn lậu, tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò, mánh khóe tinh vi, táo bạo; đặc biệt là các ổ, nhóm, đường dây có tổ chức… Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ bình yên biên giới.

Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xác lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm và buôn lậu; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, khép kín biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia các hoạt động buôn lậu hoặc tiếp tay cho tội phạm, tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới và xây dựng, triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành các tụ điểm kho, bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới, các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại; phương thức, thủ đoạn, đối tượng, mặt hàng nhập lậu với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương để có giải pháp phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, không để bất ngờ, bị động…