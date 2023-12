Đẩy mạnh kết hợp Đông y và Tây y để "giải mã" căn bệnh Ung thư

Hội nghị được thực hiện theo hai hình thức là trực tiếp ở Hội trường tầng 3, Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An, Hà Nội và trực tuyến giữa các điểm cầu trên khắp cả nước.

Hội nghị thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu khách mời Trung ương và Quốc hội, như ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá 15. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Bùi Thế Đức, Phó chủ tịch Hội đồng phê bình Văn học Trung ương, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương. Ông Phạm Văn Sáu, Phó Vụ trưởng, Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng, GSTS Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện khoa học Nghiên cứu Nhân tài nhân lực. Bà Phạm Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ…

Số liệu được đưa ra tại Hội nghị, mỗi năm Việt Nam ghi nhận có 200.000 ca mắc mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là 73,5%, trong khi của thế giới ở mức 59,7%, các quốc gia đang phát triển là 67,9%. Như vậy tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam hiện ở mức cao, do đa số được phát hiện muộn, thêm vào đó, việc điều trị cũng ghi nhận kết quả chưa cao.

Thầy thuốc nhân dân, PGS. TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam đưa quan điểm: Đông y và Tây y có những ưu điểm riêng của mình. Đông y, với hơn 2.000 năm lịch sử, đã phát triển những phương pháp chữa trị tự nhiên, như dùng thảo dược, mát-xa và các phương pháp truyền thống khác. Trong khi đó, Tây y đã đưa ra những phương pháp hiện đại, như hóa trị liệu, xạ trị và phẫu thuật, để đối phó với ung thư.

“Việc kết hợp hai phương pháp này có thể mang lại những lợi ích to lớn. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một hệ thống chăm sóc toàn diện, mà còn mở ra những cơ hội mới để nghiên cứu và phát triển. Chúng ta có thể tận dụng những kiến thức và kỹ thuật từ cả hai phương pháp để tìm ra những phương pháp chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả hơn và cung cấp chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân” – ông Đậu Xuân Cảnh khẳng định.

Tại Hội nghị, các bác sĩ, thầy thuốc, lương y đã cùng chia sẻ nhiều tham luận, cập nhật mới về sinh lý bệnh cũng như chẩn đoán, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân Ung thư hiện nay.

Tham luận gây chú ý hơn cả là nội dung “Nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì một tương lai khỏe mạnh” của GS.TS.BS Nguyễn Duy Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Cương, với sự phát triển của y học hiện đại thì ngày nay bệnh ung thư không còn là dấu chấm hết. “Chúng ta có thể coi ung thư giống như các bệnh mãn tính khác như tiểu đường, bệnh tim mạch… để có cái nhìn khác, trong đó có vai trò của chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay số người mắc ung thư của Việt Nam rất nhiều, câu hỏi đặt ra là làm sao giảm nhẹ những hậu quả của bệnh”.

“Bên cạnh việc chẩn đoán, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, chúng ta cũng cần tăng cường giáo dục sức khỏe cho cộng đồng để dự phòng bệnh”, TS Nguyễn Duy Cương chia sẻ.

Ngoài tham luận của TS BS Nguyễn Duy Cương, các thầy thuốc, lương y trên cả nước có mặt tại hội nghị đã sôi nổi trao đổi các nội dung: Chẩn đoán và điều trị ung thư - Những cập nhật dựa trên nền tảng cơ bản; Tổng quan về chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư; Chăm sóc hỗ trợ, điều trị bệnh lý ung thư bằng Đông - Tây y kết hợp; Tác dụng điều trị hỗ trợ của cao UP1 trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIb-IV; Phương pháp chữa bệnh ung thư bằng Y học cổ truyền; Ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa khối u tái phát, hỗ trợ kéo dài tuổi thọ cho người bị ung thư; Bài thuốc kinh nghiệm sử dụng chăm sóc giảm nhẹ và điều trị bệnh nhân ung thư; Phương pháp chữa bệnh ung thư bằng Y học cổ truyền…

Sau tất cả các tham luận, ông Bùi Thế Đức, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đã có những chia sẻ với hội nghị. Ông Đức khẳng định, hội nghị với những tham luận thiết thực đã giúp tăng thêm nhận thức cho cộng đồng, tăng niềm tin cho người bệnh trong việc chữa khỏi, kéo dài cuộc sống và giảm nhẹ nỗi đau... Hội thảo không nên dừng lại ở những tham luận, mà cần phải lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng, xã hội, giúp người bệnh tiếp cận được với những thành tựu vượt bậc của Đông y và Tây y trong khám chữa bệnh ung thư.

Nhà báo Lại Đức Hồng, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hoá và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khẳng định, Hội nghị sáng ngày 20/12 là cơ hội để các nhà khoa học, bác sĩ, và nhà nghiên cứu cùng nhau chia sẻ những nghiên cứu mới nhất, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhau. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường hợp tác và sáng tạo, nơi mà các ý tưởng mới có thể được đề xuất và thảo luận.

Nhân dịp này, Hội Đông y Việt Nam đã trao Bằng khen cho một số cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và từ thiện cùng Hội Đông y Việt Nam 2023.