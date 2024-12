Dịch sởi ở khu vực phía Nam tiếp tục tăng mạnh

(Ngày Nay) - Diễn đàn Thanh niên Toàn cầu lần thứ nhất (First Global Youth Forum) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 - 20/2/2025 tại Almaty, Kazakhstan. Đây là một sự kiện đột phá được tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (World Federation of UNESCO Clubs and Associations - WFUCA) phối hợp với UNESCO, nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên trong việc đối mặt với các thách thức toàn cầu.