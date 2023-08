Diễn biến mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ 1-4/9

Chiều 29/8, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết dự báo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (kéo dài 4 ngày từ 1-4/9), tại các khu vực và điểm du lịch trên cả nước ban ngày trời nắng đẹp. Nhiệt độ thấp nhất tại Đà Lạt là 16 -18 độ C; cao nhất tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quy Nhơn là 31-34 độ C.

Với xu thế trên, dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ ban ngày sẽ “ủng hộ” các hoạt động vui chơi ngoài trời, đi du lịch,...

Cụ thể, thời tiết tại khu vực Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-4/9 thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa dông. Xác suất mưa khoảng 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ 31-33 độ C.

Sapa (tỉnh Lào Cai), từ ngày 1-4/9, thời tiết phổ biến không mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Xu thế thời tiết tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong dịp nghỉ lễ cũng phổ biến không mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Thời tiết ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng từ ngày 1-4/9 phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa dông. Xác suất mưa tại Huế vào khoảng 40-60%; tại Đà Nẵng khoảng 20-40%.

Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Huế được dự báo vào khoảng 25-28 độ C, tại Đà Nẵng từ 26-28%; nhiệt độ cao nhất tại Huế và Đà Nẵng khoảng từ 32-34 độ C.

Tại các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ, thời tiết suốt dịp nghỉ lễ phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa dông.

Xác suất mưa tại Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ khoảng 70-90%; riêng Quy Nhơn vào khoảng 60-80%. Nhiệt độ thấp nhất tại Nha Trang, Cần Thơ, Quy Nhơn phổ biến từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-34 độ C.

Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 23-25 độ C./.