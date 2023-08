Chiếu loạt phim nhân 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9), Cục Điện ảnh thực hiện đợt chiếu 5 phim ở thể loại tài liệu, hoạt hình.

Cụ thể, đợt phim sẽ mang đến 3 phim tài liệu "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn" do Công ty cổ phần Truyền thông Vietkings sản xuất, "Giáo sư Tạ Quang Bửu-Nhà khoa học yêu nước" do Công ty cổ phần Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và "Những người giữ hồn đất" do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất.

Trong số này, 2 phim về danh nhân Việt Nam có thể gây chú ý hơn. Phim "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn" xoay quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là phần 2 trong phim tài liệu "Hồ Chí Minh năm 1946," với phần 1 đã được công chiếu rộng rãi trong đợt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam hồi đầu năm nay.

Bên cạnh đó là phim về Giáo sư Tạ Quang Bửu - một nhà khoa học tài giỏi, nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm bộ trưởng. Ông cũng chính là người đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam.

Ở thể loại hoạt hình, đợt phim có các 2 tác phẩm "Giấc mơ làm mẹ" do Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất và phim "Vượt qua đường nước đen" do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất.

Trong đó, phim hoạt hình "Giấc mơ làm mẹ" là câu chuyện ngụ ngôn về tình mẫu tử thiêng liêng. Phim đã được đăng tải trên trang YouTube chính thức của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, đạt lượng xem lớn trên 958.000 lượt.

Về địa điểm, loạt phim sẽ được chiếu tại trung tâm điện ảnh, trung tâm văn hóa các tỉnh và các cơ sở tương đương trong phạm vi cả nước. Thời gian chiếu từ ngày 19/8 đến 5/9. Thông tin về lịch chiếu cụ thể sẽ do các địa phương thông báo./.