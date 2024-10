Đội tuyển Futsal Việt Nam hội quân dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2024

(Ngày Nay) - Chiều 10/10, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Yvette Cooper.

(Ngày Nay) - Ngày 10/10, Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ” đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ, số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, phối hợp cùng hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích tổ chức, nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

(Ngày Nay) - Đề nghị Ban soạn thảo tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành, tham chiếu các luật liên quan của Việt Nam cũng như Luật Dữ liệu các nước và quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong Hội thảo góp ý Dự án Luật Dữ liệu do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/10.

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tăng cường đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong việc thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, nhất là trong chuyển đổi số.