Việt Nam nỗ lực giành vé dự World Cup Futsal lần thứ 3

(Ngày Nay) - Ước giải ngân đến hết tháng 11 năm 2023 đạt khoảng 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 6,77% về tỉ lệ và cao hơn khoảng 123 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

(Ngày Nay) - Một trợ lý lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết Hạ viện Mỹ do đảng này kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 13/12 để chính thức hóa cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Chiều 12/12 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza. Nghị quyết được thông qua tại Phiên họp khẩn cấp thứ 10 của Đại hội đồng LHQ về khủng hoảng Gaza.

Tối 12/12, "Huế by light - The live show" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Viện Pháp Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tại Ngọ Môn, Đại nội Huế đã làm thỏa lòng hàng ngàn khán giả Cố đô.