Đón hè sôi động cùng thẻ tín dụng VPBank Mastercard

Tận hưởng mùa du lịch cùng thẻ tín dụng VPBank Mastercard

Nắm bắt nhu cầu du lịch và mua sắm nhân dịp hè, ngoài các ưu đãi cho chủ thẻ khi chi tiêu trong nước, thẻ tín dụng VPBank Mastercard lần đầu tiên độc quyền mang đến cho khách hàng những ưu đãi duty free tại nước ngoài dành cho các tín đồ đam mê du lịch tại 4 đất nước xinh đẹp: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

Cụ thể, tại Thái Lan, khách hàng sẽ được nhận phiếu giảm giá miễn phí tại hệ thống Central Department Store với mức giảm lên đến 400 THB (400 baht). Giảm ngay 10.000 KRW (10.000 won) là ưu đãi dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard khi phát sinh giao dịch tại Shinsegae Duty Free (Incheon Airport T1, T2 và Myeongdong Store) và Shilla Duty Free (Incheon Airport T1, T2 và Seoul store). Tại Nhật Bản, giảm 8.000 JPY (8.000 Yên) cho khách hàng thanh toán tại Don Quijote và Lotte Duty Free Tokyo Ginza Store. Khách hàng đi du lịch Singapore mua sắm tại The Shilla Duty Free được giảm 30 SGD (30 đô-la Singapore), đặc biệt phải kể đến ưu đãi “nâng hạng” thẻ thành viên Marina Bay Sands lên hạng Elite trong 12 tháng khi sở hữu thẻ tín dụng VPBank Mastercard, được ưu tiên check in và check out, miễn phí vé vào một số khu bảo tàng, triển lãm, đài quan sát… Đặc biệt, theo hạng thẻ Elite quy đổi còn được ưu đãi 15% trên hóa đơn đặt phòng, spa, 10% tại các cửa hàng ăn uống. Chương trình áp dụng đến hết 30/04/2026.

Song song đó, VPBank Mastercard tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi theo chi tiêu của khách hàng áp dụng đến 31/12/2024: hoàn tiền 200.000 đồng cho 450 giao dịch đầu tiên/tháng có phát sinh chi tiêu nước ngoài thanh toán tại thiết bị POS, tối thiểu giao dịch từ 2 triệu đồng/giao dịch; hoàn tiền 400.000 đồng cho 350 khách hàng đầu tiên của tháng có phát sinh từ 05 giao dịch chi tiêu nước ngoài thanh toán tại thiết bị POS, tối thiểu từ 2 triệu đồng/giao dịch.

Các khoản chi tiêu của chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard còn có cơ hội giảm thêm khi thanh toán bằng bộ giải pháp thanh toán Tap & Pay không giới hạn trên hệ điều hành Android hoặc IOS như Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, Google Pay, VP Pay: hoàn đến 15.000 đồng cho hóa đơn từ 40.000 đồng tại GS25, 7-Eleven, Circle K, hoàn 20.000 đồng cho hóa đơn từ 60.000 đồng tại Thức Coffee, Katinat, Phê La...; hoàn đến 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng tại Skechers, Ash,..; hoàn đến 50.000đ cho hóa đơn từ 300.000đ tại The Pizza Company, Papa's Chicken,...

VPBank Mastercard – dòng thẻ tín dụng tối ưu lợi ích người dùng

Sở hữu nhiều dòng thẻ tín dụng đa dạng top đầu thị trường, năm 2023, VPBank là ngân hàng tiếp tục giữ vững “ngôi vương” về doanh số sử dụng thẻ tín dụng, đạt trên 152 nghìn tỷ, chiếm 17% thị phần. Thẻ tín dụng của VPBank hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó phải kể đến dòng thẻ Mastercard với nhiều sản phẩm đáp ứng tối ưu nhu cầu thanh toán của người dùng.

Đơn cử, thẻ Mastercard Diamond World và Diamond World Lady được thiết kế dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên, mang đến những trải nghiệm đỉnh cao với các ưu đãi độc quyền trong mua sắm và ẩm thực. Đặc biệt, đây là loại thẻ có phí FX (phí giao dịch ngoại tệ) đứng trong top những ngân hàng có phí thấp nhất, chỉ 1%.

Dành cho nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ cuối Gen Y và Gen Z, thẻ VPBank StepUP là dòng thẻ theo phong cách trẻ trung, năng động đi kèm ưu đãi hoàn tiền lên đến 15% cho chi tiêu trực tuyến. Trong khi đó, Lady Mastercard với bộ sưu tập 12 mẫu thẻ theo 3 chủ đề mang lại ưu đãi hoàn tiền lên đến 15% cho các nhóm chi tiêu thiết yếu dành cho phái đẹp như bảo hiểm, giáo dục, y tế, chăm sóc sắc đẹp…

Tháng 4/2024, VPBank chính thức ra mắt dòng thẻ Mastercard Flex Card “2 trong 1” cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn gói tích điểm lên đến 15% theo ngành hàng: Ăn uống, Du lịch, Thể thao, Mua sắm, linh hoạt chọn nguồn tiền thanh toán (tiền trong tài khoản thanh toán hoặc hạn mức tín dụng), linh hoạt chọn thiết kế với 4 chủ đề tương ứng với 4 gói tích điểm của thẻ.

Với những nỗ lực trong việc nghiên cứu, triển khai các sản phẩm thẻ, năm 2023, Mastercard đã trao tặng cho VPBank 6 giải thưởng: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ tín dụng, ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ ghi nợ, dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ tại nước ngoài, dẫn đầu về doanh số giao dịch thương mại điện tử, tiên phong triển khai thanh toán Apple Pay cho thẻ Mastercard trên thị trường, dẫn đầu về doanh số giao dịch tại đơn vị thanh toán. Đây là sự động viên, cổ vũ lớn lao để VPBank tiếp tục mang đến những sản phẩm thẻ ưu việt hơn trong thời gian tới.