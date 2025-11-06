Dự án “Cơ Tu-Gether” lan tỏa văn hóa Cơ Tu đến giới trẻ Đà Nẵng

(Ngày Nay) - Từ ý tưởng của những sinh viên yêu văn hóa và đam mê sáng tạo, dự án “Cơ Tu-Gether” đã ra đời với mong muốn kể lại câu chuyện văn hóa đồng bào Cơ Tu bằng ngôn ngữ truyền thông hiện đại, kết nối truyền thống với nhịp sống trẻ trung hôm nay.

Ngày 16/9/2025, nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện của Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã chính thức ra mắt dự án “Cơ Tu-Gether” – một sáng kiến truyền thông sáng tạo nhằm quảng bá văn hóa đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng.

Ra đời trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, dự án hướng đến việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Cơ Tu thông qua cách tiếp cận trẻ trung, gần gũi. “Cơ Tu-Gether” kết hợp giữa truyền thông đa nền tảng và các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, giúp người trẻ trong độ tuổi 18–24 có thể khám phá văn hóa Cơ Tu cả trên không gian số lẫn trong đời sống thực tế.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2025 với ba giai đoạn. Giai đoạn đầu mang tên “Cùng ngồi tỉ tê” khởi động bằng chiến dịch truyền thông đa kênh trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest và X. Chuỗi nội dung giới thiệu đặc trưng văn hóa của người Cơ Tu — từ làng nghề truyền thống, nghệ thuật đến ẩm thực — được thể hiện qua hình ảnh thiết kế và video ngắn sinh động, phù hợp với thói quen tiếp nhận của giới trẻ.

Bước sang giai đoạn hai – “Cùng nhau dạo bản”, dự án tập trung vào các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Điểm nhấn của giai đoạn này là sự kiện công chiếu MV âm nhạc và không gian trải nghiệm văn hóa Cơ Tu dự kiến tổ chức ngày 23/11/2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng, trong khuôn khổ Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2025. Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hiện vật, gặp gỡ các nghệ nhân làng nghề, tham gia hoạt động tương tác số và thưởng thức ẩm thực Cơ Tu, qua đó cảm nhận trọn vẹn tinh hoa văn hóa của đồng bào miền núi này.

Giai đoạn cuối – “Cùng mang chuyện về” sẽ đánh dấu việc ra mắt website chính thức của dự án, nơi lưu trữ tư liệu, hình ảnh và nội dung truyền thông về văn hóa Cơ Tu, tạo điều kiện để công chúng trong và ngoài nước tiếp cận nguồn thông tin phong phú, đáng tin cậy.

Chia sẻ về dự án, chị Đinh Thị Thu Thanh – người đồng bào Cơ Tu – bày tỏ: “Khi nghe đến dự án Cơ Tu-Gether, tôi cảm thấy rất phấn khởi vì đây là một dự án ý nghĩa, gắn liền với dân tộc của mình. Dự án mang đến cơ hội để văn hóa Cơ Tu được lan tỏa rộng rãi hơn đến bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời là bước tiến quan trọng trong hành trình duy trì và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.”

Với tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, “Cơ Tu-Gether” không chỉ là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên FPT Đà Nẵng mà còn là nỗ lực góp phần kết nối văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay.