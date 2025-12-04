Việt Nam-Ai Cập nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) -  Việt Nam và Ai Cập tăng cường hợp tác quốc phòng qua hội đàm, trao đổi đoàn và dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.
Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chào xã giao Bộ trưởng Bộ Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Salah El-Din Mostafa.
Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chào xã giao Bộ trưởng Bộ Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Salah El-Din Mostafa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ai Cập và tham dự Triển lãm Quốc phòng Ai Cập (EDEX) lần thứ 4 từ ngày 1-4/12, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc và chào xã giao Bộ trưởng Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Salah El-Din Mostafa.

Chuyến thăm làm việc tại Ai Cập của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập vào tháng 8 vừa qua.

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân nhấn mạnh sự quan tâm của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trong việc cử đoàn công tác sang Ai Cập để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, theo lời mời của phía Ai Cập cũng như trên cơ sở thống nhất về tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Ai Cập, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là cấp cao.

Để đẩy mạnh hợp tác, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng để tìm hiểu về luật pháp, nhu cầu và năng lực công nghiệp quốc phòng của mỗi nước, qua đó xác định các nội dung hợp tác khả thi.

Hai bên cũng sẽ tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng song phương và cử đoàn doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm ở mỗi nước.

Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân và Bộ trưởng Mostafa cũng đã trao đổi quan điểm về định hướng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ và các thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng ở mỗi nước nhằm xây dựng cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí xem xét ký kết bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng trên cơ sở hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 3 trong năm 2026, đồng thời gửi lời mời và đề nghị phía Ai Cập mang các sản phẩm công nghiệp quốc phòng tới trưng bày tại triển lãm sắp tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Sản xuất Quốc phòng Ai Cập đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên cử đoàn cán bộ cấp cao đến thăm Ai Cập và tham dự EDEX lần thứ 4, đồng thời khẳng định sẽ xem xét khả năng thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Mostafa nhấn mạnh các chuyến thăm của hai bên sẽ là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa Ai Cập và Việt Nam.

Đánh giá cao những chia sẻ của phía Việt Nam, Bộ trưởng Mostafa nhất trí chủ trương thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Mostafa cho hay phía Ai Cập sẽ gửi dự thảo thỏa thuận hợp tác cho phía Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian làm việc tại Ai Cập, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tham dự EDEX lần thứ 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc phòng Ai Cập ở thủ đô Cairo.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 150 phái đoàn chính thức và hơn 40.000 khách tham quan từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hơn 450 công ty và tập đoàn quốc phòng từ nhiều nước đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại EDEX năm 2025.

EDEX được tổ chức lần đầu vào năm 2018 với sự tham gia của 373 công ty quốc phòng lớn đến từ 41 quốc gia trên thế giới.

PV
Việt Nam-Ai Cập công nghiệp quốc phòng EDEX

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
(Ngày Nay) -“Thị trường BĐS bị các đối tượng đầu cơ thao túng, đẩy giá, chính sách nhà ở xã hội bị trục lợi, giá nhà đất liên tục leo thang, vượt xa tầm với của người dân có nhu cầu ở thực dẫn tới tình trạng nhà, đất chủ yếu rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách”, là những vấn đề trăn trở được các chuyên gia BĐS và hoạch định chính sách bàn luận tại Diễn đàn “Xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, bền vững – năm 2025” của Đài PTTH Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia là một chủ trương lớn
(Ngày Nay) - Chiều 3/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm
Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm
(Ngày Nay) - Dịch cúm A gia tăng, nhiều người quan tâm đến thuốc Tamiflu, coi đây là loại thuốc “tránh biến chứng nặng" của bệnh cúm; tuy nhiên bác sĩ cảnh báo không phải ai cũng cần dùng loại thuốc này.
Ảnh chụp hiển vi các tế bào dạng amip đơn bào. Ảnh: sciencealert.com.
Phát hiện loài sinh vật mới sống sót ở nhiệt độ cao kỷ lục
(Ngày Nay) - Theo Nature, các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài amip đơn bào có khả năng sinh sôi mạnh mẽ ở mức nhiệt độ 63°C – mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp khác từng được biết đến (những sinh vật có tế bào chứa nhân và cấu trúc nội bào).