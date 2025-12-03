Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy định về tiêu chuẩn sách giáo khoa điện tử

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 17 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc biên soạn, tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể sách giáo khoa bản in sang sách giáo khoa điện tử; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa điện tử; hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa điện tử là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của sách giáo khoa, nội dung đảm bảo đúng với nội dung bản sách in.

Định dạng số của sách giáo khoa điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hiện hành, hỗ trợ đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy đọc sách). Sách phải đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu.

Giao diện sách giáo khoa điện tử phải được hiển thị tối ưu trên các thiết bị khác nhau; phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh các cấp học về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.

Dự thảo cũng quy định, không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài vào sách giáo khoa điện tử.

Sách giáo khoa điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản...). Sách có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được; tính năng tích hợp và cập nhật linh hoạt, có khả năng liên kết với hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality)…

Hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu đặt tại Việt Nam, có tên miền internet Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật tổ chức vận hành, bảo trì, cập nhật định kì với sự giám sát của Bộ.

Dự thảo cũng quy định đơn vị chuyển thể phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực nghiệm kỹ thuật và đánh giá trải nghiệm người dùng trên các nhóm đối tượng học sinh, giáo viên đại diện. Báo cáo kết quả thực nghiệm bao gồm các chỉ số về độ trễ, lỗi kĩ thuật và mức độ thuận tiện trong thao tác, tính hiệu quả. Số tiết thực nghiệm tối thiểu bằng 10% tổng số tiết quy định trong chương trình giáo dục phổ thông của mỗi môn học và hoạt động giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời đảm bảo mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.