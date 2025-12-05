Ông Putin: Nga không tìm cách tái gia nhập G7

(Ngày Nay) - Tổng thống Vladimir Putin nói Nga không có kế hoạch quay lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đồng thời cho rằng tầm quan trọng của nhóm này tiếp tục suy giảm.
Theo đài RT, trong cuộc phỏng vấn ngày 4/12 với India Today và được công bố trước chuyến thăm của ông Putin tới Ấn Độ, nhà lãnh đạo Nga cho biết nhiều nền kinh tế G7 hiện tụt lại phía sau các nền kinh tế mới nổi xét theo sức mua tương đương (PPP) và tỷ trọng của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm dần.

Tuy vậy, Tổng thống Putin thừa nhận G7, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản, vẫn là một nền tảng quan trọng. Ông Putin nói: “Người ta hoạt động ở đó, đưa ra quyết định, thảo luận nhiều vấn đề và cầu Chúa phù hộ họ”.

Theo Tổng thống Putin, Nga không tìm cách quay lại nhóm này và không thảo luận vấn đề đó với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ, khi họ có các cuộc trao đổi tại Điện Kremlin về Ukraine hồi đầu tuần này.

Theo Tổng thống Putin, ông đã dừng tham dự các hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 ngay cả trước cuộc chính biến ở Ukraine năm 2014. Nga bị loại khỏi nhóm G8 khi Crimea tách khỏi Ukraine và bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân.

Tháng 6, Tổng thống Trump cho rằng việc loại Nga khỏi nhóm là một sai lầm lớn, lập luận rằng nếu giữ Nga ở lại thì có thể đã ngăn được leo thang xung đột Ukraine năm 2022. Khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhất trí rằng loại Nga khỏi G8 là một sai lầm lớn, nhưng nói nhóm này đã mất tầm quan trọng trong thực tế.

Kể từ khi bị loại khỏi G8, Nga tập trung tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế khác, đặc biệt BRICS, nhóm hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu theo ước tính của các tổ chức tài chính quốc tế.

