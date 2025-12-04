Sinh viên tranh biện về con đường hội nhập của Việt Nam tại chung kết Debate Horizon 2025

(Ngày Nay) - Vừa qua, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV - ĐHQGHN), vòng chung kết cuộc thi Debate Horizon 2025 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo sinh viên, giảng viên và những người quan tâm tới các vấn đề học thuật.

Hoạt động thuộc khuôn khổ Sáng kiến Phát triển sinh viên DynaGen Initiative Khóa 6 do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV triển khai, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) và Báo Giáo dục & Thời đại. Cuộc thi được Câu lạc bộ Loa Quốc tế (Trường Đại học KHXH&NV) trực tiếp tổ chức.

Trước khi bước vào vòng tranh biện cuối cùng, cuộc thi đã trải qua hai vòng thi với sự tham gia của hơn 50 đội đến từ nhiều trường đại học. Ở vòng sơ loại và bán kết, các đội lần lượt thuyết trình và tranh luận trực tiếp xoay quanh những chủ đề thời sự như biến đổi khí hậu, môi trường, bình đẳng giới, truyền thông số và đạo đức trong y tế. Trên cơ sở đánh giá về nội dung, lập luận và khả năng phản biện, Ban Giám khảo lựa chọn hai đội có điểm số cao nhất, Nữ Siêu Anh Hùng và SOTAers, để bước vào tranh tài tại Vòng Chung kết. Hai đội thi quy tụ các thí sinh tới từ các Trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ đề của Vòng Chung kết, “Việt Nam có nên tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới hay không?”, đặt các thí sinh vào một tình huống buộc phải nghiên cứu sâu về hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là lĩnh vực đòi hỏi không chỉ kiến thức nền tảng, mà còn khả năng phân tích bối cảnh, đánh giá lợi ích, rủi ro cùng tư duy dài hạn. Chính tính thời sự và độ phức tạp của vấn đề đã khiến vòng thi thu hút sự quan tâm lớn từ sinh viên, những người đang đứng trước ngưỡng cửa của thị trường lao động toàn cầu.

Nguyễn Nhật Thành, Khoa Pháp luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội, rất tâm đắc với chủ đề của Vòng Chung kết năm nay. Thành viên đội SOTAers cho biết: “Chủ đề năm nay rất hay và đúng với bối cảnh hội nhập hiện nay. Nhóm em phải dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về thương mại quốc tế, các hiệp định thế hệ mới cũng như những tác động kinh tế, chính trị liên quan. Quá trình chuẩn bị này thực sự mang tính thử thách nhưng cũng là cơ hội để chúng em mở rộng góc nhìn và nâng cao khả năng phân tích.”

Tại vòng Chung kết, hai đội đã lần lượt trải qua bốn lượt tranh biện liên tiếp, đảm nhiệm vai trò ủng hộ (affirmative) và phản đối (negative) theo kết quả bốc thăm trước đó. Ở mỗi lượt, các đội trình bày luận điểm, đưa ra dẫn chứng nhằm củng cố quan điểm của mình, đồng thời trực tiếp trả lời các câu hỏi phản biện từ Ban Giám khảo cũng như phần chất vấn của đối thủ.

Phần thể hiện của cả hai đội cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện qua hệ thống lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục và cách tiếp cận vấn đề đa chiều. Những phân tích liên quan đến thương mại, thể chế, tiêu chuẩn môi trường, lao động… được lồng ghép hợp lý, cho thấy khả năng kết nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn của các thí sinh.

Sát cánh cùng các đội thi trong suốt hành trình chuẩn bị, định hướng chiến lược cho vòng chung kết là TS. Vũ Vân Anh. Theo cô, đây là sân chơi giúp sinh viên hình thành những năng lực mà thị trường lao động đặc biệt coi trọng, như tư duy độc lập, khả năng tranh luận văn minh và tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ. Việc được thử sức với những đề tài mang tính chính sách như các FTA thế hệ mới chính là bước chuẩn bị thiết thực cho tương lai, khi những vấn đề toàn cầu hóa sẽ tác động trực tiếp đến công việc và đời sống của thế hệ trẻ.

Trải qua các phần tranh biện căng thẳng và kịch tính, hai đội đã thể hiện bản lĩnh, sự nhạy bén và chiều sâu trong lập luận. Đội Nữ Siêu Anh Hùng đã trở thành đội chiến thắng chung cuộc, nhờ phần trình bày mạch lạc, khả năng phản biện linh hoạt, khai thác tốt các dẫn chứng thực tiễn và duy trì sự nhất quán trong lập luận xuyên suốt phần thi.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Nguyễn Hải Giang, Khoa Kinh tế Đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương, thành viên đội Nữ Siêu Anh Hùng cho biết: “Bên cạnh việc nắm chắc kiến thức nền tảng, nhóm mình dành nhiều thời gian để luyện tập cách phản biện và phối hợp giữa các thành viên. Với một chủ đề lớn và nhiều góc nhìn như FTA thế hệ mới, việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp nhóm tự tin và giữ được nhịp lập luận ổn định trong suốt phần thi.”

Quan sát Vòng Chung kết, Ban Giám khảo đánh giá cao sự trưởng thành trong tư duy và chiều sâu phân tích của các thí sinh. TS. Ngô Tuấn Thắng, Phó Trưởng Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, nhận định rằng chính sức nặng của một chủ đề “lớn” đã buộc sinh viên phải bước ra khỏi vùng an toàn, dám đặt câu hỏi, phản biện và mở rộng vấn đề một cách nghiêm túc.

“Các bạn không chỉ bám sát đề bài mà còn kết nối được với bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam. Điều này cho thấy tư duy phản biện và khả năng xử lý thông tin của sinh viên đang được nâng lên rõ rệt”, thầy chia sẻ.

Những cuộc thi như Debate Horizon cho thấy xu hướng sinh viên ngày càng chủ động tiếp cận các vấn đề kinh tế, chính sách và tiến trình hội nhập của Việt Nam. Việc trực tiếp tham gia tranh biện, phân tích tạo cơ hội cho sinh viên rời khỏi không gian lý thuyết thuần túy trên giảng đường để đối thoại với những vấn đề đang diễn ra ngoài đời sống. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong muốn thúc đẩy thông qua Sáng kiến Phát triển sinh viên DynaGen Initiative.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những sân chơi học thuật tương tự cũng phản ánh nhu cầu được bày tỏ quan điểm, rèn luyện lập luận và làm quen với tư duy phản biện của giới trẻ trước các vấn đề công. Điều này là tiền đề quan trọng để hình thành một thế hệ công dân có khả năng tham gia và đóng góp tiếng nói một cách chủ động hơn trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

DynaGen Initiative là sáng kiến phát triển sinh viên do Quỹ Vì tầm vóc Việt và Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai từ năm 2019, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH. Chương trình nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của các đơn vị, góp phần phát triển tài năng của thế hệ trẻ và hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp. Trước đó, trong năm học 2024-2025, DynaGen Initiative Khóa 5 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với 17 hoạt động học tập, rèn luyện và kết nối, thu hút gần 1.800 lượt sinh viên tham gia. Thông tin chi tiết xem tại: Dynagen hoặc fanpage: Dynagen Fanpage.