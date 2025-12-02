Nữ chiến sĩ CSGT Thủ đô truyền cảm hứng về an toàn giao thông cho học sinh Nguyễn Siêu

(Ngày Nay) - Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai mô hình “Dân vận khéo” tại Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Hoạt động do Hội Phụ nữ PC08 chủ trì, thực hiện theo chỉ đạo của Hội Phụ nữ Công an thành phố.

Sáng 1/12/2025, chương trình được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh cùng hơn 200 giáo viên và phụ huynh nhà trường. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Hội Phụ nữ Phòng PC08 nhằm phát huy vai trò của lực lượng nữ Cảnh sát giao thông trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo nhà trường gồm: TS. Nguyễn Vĩnh Hạnh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Nguyễn Thị Lan – Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; cùng các Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Ngọc Thể, ThS. Nguyễn Thị Phương và cô Bế Thị Phương Anh. Đại diện Ban phụ huynh học sinh có bà Bùi Thị Thanh Huệ.

Về phía Công an thành phố Hà Nội, chương trình có sự tham gia của Trung tá Nguyễn Thu Hà – đại diện Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội; cùng Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, báo cáo viên chuyên đề.

Chương trình được chuẩn bị công phu, truyền tải nhiều nội dung thiết thực như: nhận diện các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; hướng dẫn nhận biết và ghi nhớ các loại biển báo; quy chuẩn đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn; kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi bộ, đi xe đạp và khi ngồi trên xe máy cùng người lớn. Các bài học được thể hiện sinh động thông qua giáo cụ trực quan và tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của học sinh là phần giao lưu với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn và trải nghiệm mô tô đặc chủng Honda Gold Wing – phương tiện được mệnh danh là “pháo đài di động” của lực lượng CSGT.

Sự tương tác trực tiếp này tạo hứng thú cho học sinh, góp phần giúp các em hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông và ý nghĩa của việc tuân thủ luật giao thông.

Chia sẻ về mục đích của mô hình, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, báo cáo viên chuyên đề cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi buổi tuyên truyền không chỉ mang lại kiến thức mà còn khơi gợi được ý thức tự bảo vệ của các em khi tham gia giao thông. Học sinh bậc tiểu học rất dễ tiếp thu thông qua hình ảnh trực quan, vì vậy chúng tôi tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, tương tác để các em nhớ lâu và áp dụng đúng. Việc giáo dục an toàn giao thông cần bắt đầu từ sớm và phải được duy trì thường xuyên thì mới tạo được thói quen bền vững.”

Đại úy Nhung cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong việc đồng hành với lực lượng Công an: “Nếu phụ huynh và giáo viên cùng thực hiện đúng các quy tắc giao thông, các em sẽ noi theo rất nhanh. Sự phối hợp này chính là nền tảng để xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tương lai.”

Thông qua mô hình “Dân vận khéo”, Hội Phụ nữ Phòng PC08 tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, gần gũi và trách nhiệm, đồng thời chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ lứa tuổi học đường.

Lãnh đạo nhà trường cũng đánh giá, hoạt động mang lại hiệu quả giáo dục cao, giúp học sinh tiếp cận kiến thức giao thông một cách trực quan, sinh động, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa lực lượng Công an và cơ sở giáo dục trong công tác đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô.