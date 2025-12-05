Các trường học chủ động hỗ trợ học sinh ôn tập thi tuyển vào lớp 10

(Ngày Nay) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm luôn nhận được sự quan tâm của các phụ huynh và toàn xã hội.

Hiện môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn chưa được Hà Nội công bố, lịch thi cũng dự kiến sẽ thay đổi so với mọi năm khiến nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, lo lắng. Trước tình hình đó, các trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, sẵn sàng hỗ trợ học sinh thích ứng trong mọi điều kiện.

Áp lực từ kỳ thi

Học kỳ I của năm học 2025 - 2026 sắp kết thúc. Mặc dù đã được nhà trường và phụ huynh “lên dây cót” ngay từ đầu năm học, song với học sinh lớp 9 ở Hà Nội, bắt đầu của học kỳ II chính là giai đoạn tăng tốc khi lịch kiểm tra khảo sát. Áp lực của kỳ thi khiến cả học sinh và gia đình đều căng thẳng bởi giành 1 suất vào trường trung học phổ thông công lập là việc không hề dễ dàng.

Chị Bùi Hương Oanh, có con học lớp 9A3 Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô) cho biết, con chị ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút sáng và học đến tối muộn mới về đến nhà. “Con đặt mục tiêu thi vào Trường Trung học phổ thông Yên Hòa nên rất áp lực bởi điểm tuyển sinh của trường này luôn ở top đầu. Gia đình cũng gợi ý cho con chọn những trường có điểm tuyển sinh thấp hơn để giảm bớt áp lực, song con kiên quyết với lựa chọn của mình. Thấy con đi học vất vả, dù thương con nhưng đó là ước mơ của con nên gia đình sẽ đồng hành cùng con cho đến khi hoàn thành kỳ thi, chị Oanh chia sẻ.

Còn em Trần Tuấn Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Hoa (xã Quang Minh, Hà Nội) chia sẻ, ngoài học chính khóa, em dành nhiều thời gian ôn luyện 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng em vẫn chưa yên tâm bởi chưa biết môn thi thứ ba, nếu không phải là Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên thì em sẽ phải ôn một môn khác với thời gian rất ngắn.

Không chỉ mong chờ thành phố Hà Nội công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh và học sinh cũng băn khoăn khi Hà Nội dự kiến lùi thi muộn hơn so với mọi năm.

Anh Nguyễn Bá Minh (phường Ba Đình, Hà Nội), có con đang học lớp 9 cho biết, việc lùi lịch thi đúng là sẽ giúp các con có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức, nhưng điều này cũng khiến học sinh phải chịu thêm áp lực do phải duy trì sự tập trung thêm một thời gian.

Chủ động ôn tập, hỗ trợ học sinh

Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội có xu hướng tăng ổn định, phản ánh rõ rệt nỗ lực của thành phố trong việc mở rộng quy mô và giảm áp lực tuyển sinh. Nếu như năm học 2023 - 2024, tỷ lệ trúng tuyển đạt khoảng 60,9% thì đến mùa tuyển sinh 2024 - 2025, con số này đã tiệm cận 61%. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, Hà Nội đã nâng tỷ lệ học sinh vào các trường công lập lên khoảng 64%. Những con số này cho thấy sự chủ động của ngành Giáo dục và chính quyền Thủ đô trong việc đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông công lập cho phần lớn học sinh, góp phần giảm áp lực thi cử và tạo sự an tâm cho phụ huynh, học sinh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Tuy vậy, so với sự mong mỏi và nhu cầu của người dân Thủ đô thì tỷ lệ hơn 60% học sinh đỗ vào các trường công lập vẫn còn khá khiêm tốn. Do đó, việc lo lắng, mong mỏi của học sinh Thủ đô trước một kỳ thi quan trọng và nhiều áp lực là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo các giáo viên, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định trong học tập. Dù môn thi thứ ba là gì, kiến thức cơ bản và sự chủ động vẫn là yếu tố quyết định.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà), học sinh không nên quá lo lắng, không nên để sự chờ đợi thông tin về môn thi thứ ba làm ảnh hưởng mà cần giữ vững tinh thần và tiến độ học tập. Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe, tinh thần bền bỉ thì nền tảng kiến thức vẫn là quan trọng nhất. Các em hãy yên tâm học, ôn tập theo hướng dẫn của các thầy cô và sẵn sàng đáp ứng mọi thông tin.

Để các học sinh lớp 9 tự tin tham dự kỳ thi và giành thành tích tốt nhất, nhiều trường học đã tổ chức các bài kiểm tra khảo sát hàng tháng, vừa giúp học sinh làm quen áp lực phòng thi, tự đánh giá năng lực thực tế, vừa giúp các trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Nhiều giáo viên cũng cho rằng, các học sinh cần tăng cường kỹ năng đọc hiểu và phân tích văn bản ngoài sách giáo khoa - đặc biệt là với môn Ngữ văn khi đề thi không lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa. Điều này đã được thể hiện trong đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội năm học 2025-2026.

Với môn Toán và các môn còn lại, học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản, rèn kỹ năng vận dụng vào thực tiễn. Đối chiếu với đề thi năm 2025 - 2026, có thể thấy, các bài tập dạng tổng hợp kiến thức, yêu cầu đánh giá vấn đề hoặc áp dụng vào đời sống ngày càng phổ biến. Việc tham khảo đề thi các năm trước và cấu trúc đề minh họa cũng rất cần thiết, giúp học sinh định hình được dạng bài và mức độ yêu cầu của đề thi để có kế hoạch ôn luyện phù hợp.

Về lịch thi, theo kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Từ căn cứ này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất UBND thành phố tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 vào cuối tháng 6/2026 thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Việc điều chỉnh thời gian thi nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học và học sinh lớp 9 có thêm thời gian ôn luyện.