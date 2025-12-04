Hà Nội: Hạn chế hoạt động ngoài trời cho học sinh khi chất lượng không khí xấu (Ngày Nay) - Trường hợp chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ≥ 301), các đơn vị, trường học chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập cho phù hợp.

Doanh nghiệp buýt Hà Nội chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng xe buýt điện (Ngày Nay) - Một doanh nghiệp vận tải công cộng đã chuyển đổi 100% đội xe sang sử dụng xe buýt điện nhằm hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa của Hà Nội.

Từ chiếc chum đến bản sắc: Vở diễn chạm vào những tầng sâu văn hóa Nha trang - Khánh hoà (Ngày Nay) - Kết hợp nghệ thuật đu bay độc đáo, đu lụa trên không hiện đại cùng âm nhạc bản địa sâu lắng song hành với những nhạc cụ chế tác, Chum Show nhanh chóng trở thành một “nụ hôn nghệ thuật” mê hoặc, dẫn dắt khán giả vào không gian văn hoá nguyên sơ và đầy cảm xúc.

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào (Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, đánh giá hợp tác song phương giai đoạn 2021-2025, hướng tới 2026-2030.

Tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia là một chủ trương lớn (Ngày Nay) - Chiều 3/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Không tự ý dùng thuốc Tamiflu khi mắc cúm (Ngày Nay) - Dịch cúm A gia tăng, nhiều người quan tâm đến thuốc Tamiflu, coi đây là loại thuốc “tránh biến chứng nặng" của bệnh cúm; tuy nhiên bác sĩ cảnh báo không phải ai cũng cần dùng loại thuốc này.

Phát hiện loài sinh vật mới sống sót ở nhiệt độ cao kỷ lục (Ngày Nay) - Theo Nature, các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài amip đơn bào có khả năng sinh sôi mạnh mẽ ở mức nhiệt độ 63°C – mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp khác từng được biết đến (những sinh vật có tế bào chứa nhân và cấu trúc nội bào).

Độc đáo nghề chạm khắc kim loại Arab được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới (Ngày Nay) - Nghề chạm khắc kim loại truyền thống tại 10 quốc gia Arab vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, góp phần bảo tồn kỹ thuật truyền thống và thúc đẩy du lịch, thương mại khu vực Bắc Phi.

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam (Ngày Nay) - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).