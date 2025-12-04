Từ chiếc chum đến bản sắc: Vở diễn chạm vào những tầng sâu văn hóa Nha trang - Khánh hoà

(Ngày Nay) - Kết hợp nghệ thuật đu bay độc đáo, đu lụa trên không hiện đại cùng âm nhạc bản địa sâu lắng song hành với những nhạc cụ chế tác, Chum Show nhanh chóng trở thành một “nụ hôn nghệ thuật” mê hoặc, dẫn dắt khán giả vào không gian văn hoá nguyên sơ và đầy cảm xúc.
Kết hợp nghệ thuật đu bay độc đáo, đu lụa trên không hiện đại cùng âm nhạc bản địa sâu lắng song hành với những nhạc cụ chế tác, Chum Show nhanh chóng trở thành một “nụ hôn nghệ thuật” mê hoặc, dẫn dắt khán giả vào không gian văn hoá nguyên sơ và đầy cảm xúc.
__________________
Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, Nhà hát Đó tại đô thị biển Libera Nha Trang một lần nữa khẳng định dấu ấn độc đáo với Chum Show - vở diễn không chỉ kể chuyện bằng hình ảnh chiếc chum dung dị mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự kết nối và hành trình tái sinh.
Được truyền cảm hứng từ chiếc chum - vật dụng thân thuộc trong đời sống người Việt Nam, Chum Show mở ra không gian nghệ thuật mang tính bản nguyên. Trong văn hóa Việt, chum là biểu tượng của vòng đời tuần hoàn, gắn với tính mẫu và chu trình sinh - tử - tái sinh. Còn trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, chum là nụ hôn, ẩn dụ dịu dàng cho sự chữa lành, cho hơi thở và sự kết nối giữa người với người. Từ lớp biểu tượng đa nghĩa ấy, Chum Show phác hoạ hành trình cảm xúc sâu sắc qua ba phân đoạn: Khởi nguyên - Giao hoà - Kết nối linh thiêng.
Trong mỗi khoảnh khắc của vở diễn, sự sắp đặt được tính toán khéo léo như những lớp văn hóa Khánh Hòa dần mở ra trên bức phông nghệ thuật thống nhất. Khán giả được dẫn dắt qua những huyền tích cổ xưa của văn hóa Chăm Pa, sự phóng khoáng mang hơi thở đại ngàn Tây Nguyên và nét mềm mại của cộng đồng người Kinh. Tất cả hòa quyện, tạo thành một dải giai điệu thị giác - âm thanh mang đậm sắc thái miền duyên hải Nam Trung Bộ.
Điệu múa Chăm, tiếng cồng chiêng, đàn tranh, lời ru và lời ca bản địa hòa với những âm sắc đặc biệt từ những nhạc cụ được chế tác cùng những màn đu lụa, và bay lượn trên không tạo nên một không gian biểu cảm sống động. Mỗi chuyển động không chỉ là hình thức trình diễn mà còn mở ra một “ngôn ngữ tinh thần”, nơi nghệ thuật kể chuyện vượt ra ngoài giới hạn của ngôn từ.
Điều làm nên sức sống của Chum Show chính là hơi thở đời sống bản địa: đa phần nghệ sĩ là người bản địa, mang theo câu chuyện và ký ức của chính họ để bước lên sân khấu. Họ không chỉ trình diễn mà sống trong từng khoảnh khắc, trở thành một phần của dòng chảy cảm xúc. Vì thế, năng lượng của Chum Show vừa gần gũi, vừa nguyên sơ, vừa đầy tính khơi gợi, như một nụ hôn từ đất mẹ, mộc mạc mà thiêng liêng, chạm đến những tầng sâu của cảm xúc con người.
Xuyên suốt vở diễn là bối cảnh nơi biển và núi giao hoà, được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bãi Tiên, vùng đất trong truyền thuyết, nơi những nàng tiên hạ thế vui đùa bên sóng nước. Với sự dẫn dắt của âm thanh, ánh sáng và sân khấu tầng lớp, Chum Show mở ra thế giới nơi cảnh sắc và con người giao thoa, để mỗi chuyển động trở thành nhịp rung tinh tế giữa tâm hồn và đất trời, giữa con người và vũ trụ.
Chiếc chum xuất hiện trong nhiều hình thái: đôi khi là vật dụng gắn bó với sinh hoạt dân gian; đôi khi trở thành đường cong tính mẫu gợi mở mạch sống; lúc lại là biểu tượng của những vòng đời tuần hoàn.
Ở Chum Show, các nghệ sĩ bay lượn trong không trung, là khoảnh khắc cơ thể vượt khỏi trọng lực, như bước qua ranh giới giữa thực và mơ; là hình ảnh con người giao cảm cùng đất trời, dệt nên sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ là kỹ thuật, mà là lời khẳng định về khát vọng vươn tới cái đẹp, tới tự do, tới bản chất thiêng liêng của sự sống.
Trước Chum Show, Nhà hát Đó từng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vở Rối Mơ. Vở diễn đã gặt hái nhiều thành tựu quốc tế, được tạp chí Entrepreneur vinh danh là “Show diễn độc đáo và hấp dẫn nhất thế giới”, dẫn đầu hạng mục “Nhà hát và Chương trình nghệ thuật tại Nha Trang” trên TripAdvisor.
Sự xuất hiện của Chum Show cũng đánh dấu bước phát triển mới của Nhà hát Đó. Tại đây mô hình sáng tạo mở được triển khai: không áp đặt khuôn thước, không yêu cầu “nghệ sĩ hoàn hảo” mà tạo điều kiện để nghệ sĩ sống thật, sáng tạo thật. Điều này giúp mỗi buổi diễn mang một nhịp đập khác nhau, mỗi nghệ sĩ giữ được cá tính và năng lượng riêng của mình.
Nằm trong lõi cảnh quan văn hóa cùng Quảng trường Trống Đồng, Nhà hát Đó góp phần định hình khu vực Bắc Nha Trang thành một điểm đến không thể bỏ lỡ, địa điểm du khách có thể vừa thưởng thức văn hóa bản địa; vừa cảm nhận tinh thần văn minh, trẻ trung của một đô thị biển đang mạnh dạn chuyển mình.
Trong vô vàn lựa chọn giải trí, Chum Show chọn cách chạm vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lời mời gọi khán giả lắng lại, nhìn vào bản nguyên của văn hóa, của con người, của những điều kết nối chúng ta trong đời sống ngày nay. Ở đó, chiếc chum bình dị bỗng trở thành biểu tượng lớn của yêu thương; còn Nha Trang, với Libera Nha Trang, Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng… đang dần khẳng định mình không chỉ là điểm đến của biển xanh mà còn của vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống và sức sáng tạo không giới hạn.
(Ngày Nay) - Kết hợp nghệ thuật đu bay độc đáo, đu lụa trên không hiện đại cùng âm nhạc bản địa sâu lắng song hành với những nhạc cụ chế tác, Chum Show nhanh chóng trở thành một “nụ hôn nghệ thuật” mê hoặc, dẫn dắt khán giả vào không gian văn hoá nguyên sơ và đầy cảm xúc.
(Ngày Nay) - Chiều 3/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
(Ngày Nay) - Dịch cúm A gia tăng, nhiều người quan tâm đến thuốc Tamiflu, coi đây là loại thuốc “tránh biến chứng nặng" của bệnh cúm; tuy nhiên bác sĩ cảnh báo không phải ai cũng cần dùng loại thuốc này.
(Ngày Nay) - Theo Nature, các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài amip đơn bào có khả năng sinh sôi mạnh mẽ ở mức nhiệt độ 63°C – mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp khác từng được biết đến (những sinh vật có tế bào chứa nhân và cấu trúc nội bào).
(Ngày Nay) - Nghề chạm khắc kim loại truyền thống tại 10 quốc gia Arab vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, góp phần bảo tồn kỹ thuật truyền thống và thúc đẩy du lịch, thương mại khu vực Bắc Phi.
(Ngày Nay) - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).