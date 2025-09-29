AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

(Ngày Nay) - AIA Việt Nam và Công ty cổ phần FPT công bố hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm - công nghệ - sức khỏe toàn diện, mang tới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, thuận tiện hơn cho người dân Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp lực sức mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm của AIA Việt Nam và hệ sinh thái công nghệ của FPT để cung cấp các giải pháp thông minh, linh hoạt và hiệu quả nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa của khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái sức khỏe AIA Vitality, hai bên cũng sẽ đồng phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ tích hợp.

Ông Andrew Loh, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết, khách hàng luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của AIA Việt Nam. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ minh bạch, thuận tiện và toàn diện hơn. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ với FPT là một minh chứng rõ nét cho cam kết đó, khi chúng tôi kết hợp thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn của FPT với kinh nghiệm bảo hiểm và hệ sinh thái sống khỏe của AIA Việt Nam.

Đây là bước đi tiếp theo để chúng tôi mở rộng hành trình số hóa, đồng thời củng cố sức mạnh hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, với AIA Vitality là nền tảng trọng tâm trong chiến lược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện của AIA. Chúng tôi tin tưởng sự kết hợp này sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp người dân Việt Nam Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. AIA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường với sứ mệnh giúp cộng đồng “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn”.

AIA đồng thời là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong số hóa nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Bên cạnh đó, AIA còn xây dựng hệ sinh thái “sống khỏe” toàn diện với AIA Vitality và nhiều sáng kiến cộng đồng khác nhằm hỗ trợ khách hàng và cộng đồng hình thành lối sống năng động, tích cực và bền vững.