Trước 10/12, hoàn thành sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở cho học sinh vùng lũ

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 661/TB-VPCP ngày 1/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo Thông báo, qua tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo của các địa phương và kiểm tra thực tế cho thấy đợt mưa, lũ vừa qua tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai là mưa lũ vượt lịch sử.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, các cơ quan, địa phương có liên quan cần khảo sát, điều tra, đánh dấu mốc lịch sử mới này để lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu và có các giải pháp phù hợp, căn cơ chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ ở mức lịch sử mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã tập trung lãnh đạo; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả, sát diễn biến tình hình; các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị ở địa phương, đặc biệt lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực rất cao, cùng với sự chủ động của nhân dân đã góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, lũ, không kể ngày, đêm, sớm, tối, chủ động chăm lo, hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, chia sẻ khó khăn, vất vả với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, quân và dân vùng bị thảm họa thiên tai vừa qua.

Sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, không để thất thoát, tiêu cực

Để khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ, tập trung một số nhiệm vụ khẩn cấp, cần làm ngay.

Các địa phương phát động ngay "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc hỗ trợ Nhân dân xây dựng lại nhà ở bị cuốn trôi, sập đổ và sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, bão lũ vừa qua. Việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025; nhà bị sập đổ, trôi được xây dựng lại, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Các địa phương phải động viên, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường của chính bản thân các hộ gia đình, chủ động bố trí các nguồn lực của địa phương, sử dụng hiệu quả các khoản kinh phí đã được phân bổ, hỗ trợ của trung ương và Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân, bảo đảm đúng mục đích, phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời tiếp tục vận động, huy động sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm theo tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, thuận ở đâu giúp ở đó; phát huy "tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào," tinh thần đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực của nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp và địa phương.

Đối với đề xuất tiếp tục hỗ trợ thêm từ ngân sách trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao cơ quan chức năng rà soát, cân đối nguồn lực xử lý theo quy định.

Trước 5/12, hoàn thành bố trí đất đai khu tái định cư để xây dựng lại nhà, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Đồng thời, các địa phương tổ chức họp phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, các tổ chức trong hệ thống chính trị để triển khai thực hiện "chiến dịch" giúp nhân dân có nhà ở, có nơi thờ cúng tổ tiên và vui Xuân đón Tết.

Cấp ủy đảng phải lãnh đạo, chính quyền phải vào cuộc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; huy động các lực lượng, nhất là quân đội, công an làm lực lượng nòng cốt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân dưới sự chỉ đạo, điều phối của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát huy tối đa tinh thần quân đội là đội quân chiến đấu khi có kẻ thù, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hỗ trợ đồng bào khi có thiên tai, dịch bệnh; công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đâu cần đâu khó có công an.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng tối đa có thể hỗ trợ nhân dân, các địa phương hỗ trợ bố trí nơi ăn ở cho lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của người dân địa phương để người dân chủ động lựa chọn mẫu nhà phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và bảo đảm phòng chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất đai khu tái định cư nếu phải bố trí đất để xây dựng lại nhà, di dời các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 5/12/2025.

Trước 10/12 hoàn thành sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh, trang thiết bị giảng dạy cho các trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, hoàn thành trước ngày 10/12/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế, lực lượng y tế cơ sở tiếp tục huy động tối đa lực lượng khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường, kịp thời ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch sau lũ lụt, chi viện lực lượng y bác sỹ hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho người dân theo đề nghị của địa phương.

Khẩn trương khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại do mưa lũ (điện, nước, giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập). Các địa phương phải huy động các lực lượng, việc gì cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dân sinh thì phải làm ngay, còn lại thì cần có dự án để thực hiện đúng quy định nhưng theo tinh thần khẩn cấp.

Khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để nhân dân chủ động về lương thực, thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với địa phương xử lý việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và hướng dẫn nhân dân phục hồi sản xuất nông nghiệp (tập trung sản xuất rau màu, lúa gạo; tái đàn vật nuôi; khôi phục nuôi trồng thủy sản; sản xuất nông nghiệp và ổn định thị trường).

Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 với tinh thần không được chủ quan, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nhất, sát với diễn biến tình hình.