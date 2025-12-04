Hà Nội: Hạn chế hoạt động ngoài trời cho học sinh khi chất lượng không khí xấu

(Ngày Nay) - Trường hợp chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ≥ 301), các đơn vị, trường học chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập cho phù hợp.

Các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Trường hợp chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ≥ 301), các đơn vị, trường học chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập cho phù hợp.

Đây là đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được nêu tại văn bản số 5095/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 3/12/2025 gửi Ủy ban Nhân dân các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm bảo đảm sức khỏe học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn. Sở đề nghị các đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh lịch học tập và sinh hoạt ngoài trời phù hợp.

Các đơn vị, trường học cần thường xuyên cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN-AQI tại các trạm quan trắc trên địa bàn thành phố tại website: http://moitruongthudo.vn/.

Về chỉ đạo trên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bà Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (xã Xuân Mai) cho biết, tại khu vực xã có nhiều hoạt động xây dựng, giao thông và các hoạt động công nghiệp khác khiến không khí tại đây bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Do đó, với chỉ đạo kịp thời của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường sẽ tiếp tục nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và các biện pháp phòng tránh. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ bám sát chỉ đạo tại văn bản để chủ động có giải pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Biết được thông tin này, anh Phạm Hải Lương, phụ huynh học sinh lớp 8A11, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, anh rất ủng hộ việc thành phố và Sở chỉ đạo nhà trường chủ động linh hoạt khi quyết định các hình thức dạy học phù hợp điều kiện môi trường thực tế.

Anh mong nhà trường thông báo sớm để phụ huynh chủ động sắp xếp công việc, đồng thời có giải pháp dạy học bù hợp lý để không ảnh hưởng đến chương trình học”.