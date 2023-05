Dự án Cường Thuận CTI Residence: Bài 2: Nhà mặt tiền nhưng bồi thường rẻ mạt

Đất mặt tiền nhưng bồi thường rẻ mạt?

Theo phản ánh của người dân trong diện quy hoạch tại dự án, mức giá bồi thường áp theo giá nhà nước quá thấp, trong khi đất của họ đa số nằm dọc theo đường Võ Nguyên Giáp với giá thị trường rất cao. Cụ thể, theo người dân, giá thị trường mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp hiện nay rơi vào khoảng hơn 20 triệu đồng/m2 với đất nông nghiệp và 45 – 50 triệu đồng/m2 với đất ở, với những vị trí xa mặt tiền thì sẽ có giá thấp hơn. Tuy nhiên, mức giá bồi thường Trung tâm Phát triển quỹ đất của UBND TP.Biên Hòa đưa ra chỉ 2,7 triệu đồng – 3,6 triệu đồng với đất nông nghiệp, cá biệt với đất rừng chỉ được bồi thường 141.000 đồng/m2.

“Chúng tôi mua đất và sinh sống ở đây đã mấy chục năm nay. Khu vực này trước kia rất hẻo lánh, nằm xa trung tâm TP.Biên Hòa nên đa số là đất vườn hoặc đất rừng, hầu như không có đất thổ cư. Sau đó, đường Võ Nguyên Giáp được làm chạy qua đây, nhưng vướng phải quy hoạch dự án khu dân cư 10,4ha này nên người dân có nhu cầu cũng không thể xin lên đất thổ cư. Do đó, khi bị áp giá bồi thường, người dân bị áp mức giá bèo bọt”, người dân cho biết

Theo ông Nguyễn Xuân Anh (một hộ dân chưa đồng ý mức bồi thường) cho biết, dù là đất nông nghiệp, đất rừng, nhưng người dân đã xây dựng nhà ở và định cư ở đây hàng chục năm. Các bộ dân bị thu hồi đất đa số không được bố trí tái định cư, chỉ một số trường hợp được xem xét hỗ trợ chỗ ở mới. Do đó, với mức giá bồi thường quá thấp rất khó để người dân mua được nhà đất ở nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới.

“Riêng khu đất nhà tôi có diện tích 653m2 đất nông nghiệp, nằm ở mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, nhưng chỉ được áp giá bồi thường 3,6 triệu đồng/m2. Căn nhà tôi ở cũng xây mấy chục năm nay nhưng chưa thấy chính quyền cung cấp phương án bồi thường tài sản trên đất hay bố trí tái định cư. Do đó, tôi chỉ đồng ý giao đất với điều kiện được bồi thường bằng giá thị trường hoặc đổi ngang một khu đất nông nghiệp khác có cùng diện tích và vị trí tương đương. Do tôi không đồng ý bồi thường, nên cuối năm ngoái, cơ quan chức năng TP.Biên Hòa cùng nhiều công an đã đến nhà tôi để cưỡng chế kiểm đếm tài sản nhằm cưỡng chế bồi thường”, ông Anh cho biết.

Ngày 07/10/2022, UBND TP.Biên Hòa đã có công văn số 14866/UBND-KTNS về việc trả lời đơn các hộ thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân. Theo đó, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo thu hồi đất số 9802/TB-UBND ngày 29/11/2010. Ngày 06/3/2012, UBND xã Phước Tân (nay là phường Phước Tân) đã phối hợp với các ban ngành liên quan mời các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án họp công bố Thông báo thu hồi đất theo quy định, tại cuộc họp có 35 hộ dân tham dự họp.

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2792/UBND-ĐT về việc xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa). Đối với các trường hợp đối tượng phát sinh sau Thông báo thu hồi đất số 9802/TB-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh, giao UBND TP.Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa theo đúng quy định.

Ngày 12/01/2017, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phước Tân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các ban ngành liên quan mời các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án họp tiếp tục triển khai thông báo thu hồi đất. Tại cuộc họp này có 40 hộ dân tham dự họp.

Ngày 24/5/2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đất đã phối hợp cùng các ban ngành và chủ đầu tư họp vận động các hộ dân phối hợp thực hiện kiểm đếm đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân. Tại cuộc họp này, các hộ dân đến tham dự vẫn không đồng ý phối hợp thực hiện kiểm đếm.

Đến ngày 16/4/2019, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành 14 Quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân do không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân.

Ngày 08/4/2021, UBND TP.Biên Hòa ban hành 6 Quyết định từ số 74/QĐ-UBND đến số 102/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ dân do không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án.

Ngày 04/01/2022, Đoàn công tác đến thực địa khu đất thu hồi dự án thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ dân. Trong đó, có một hộ dân không đồng ý và 2 hộ dân vắng mặt, đoàn công tác thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm.

Được biết, thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành nhiều văn bản về việc bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa phối hợp cùng các cơ quan liên quan cũng nhiều lần làm việc với người dân về việc phối hợp kiểm đếm tài sản để thực hiện bồi thường, nhưng nhiều hộ dân không đồng ý vì cho rằng mức giá bồi thường quá thấp. Nhiều trường hợp sau đó đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế để thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Ngoài ra, người dân cũng tố cáo Công ty Cường Thuận nhiều lần đập phá tài sản của các hộ dân chưa đồng ý với mức bồi thường.

Thu hồi đất của dân giao cho tư nhân không qua đấu giá là đúng quy định?

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 2792/UBND-ĐT về việc xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa). Qua đó, đối với các trường hợp đối tượng phát sinh sau thông báo thu hồi đất số 9802/TB-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh, giao UBND TP.Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) theo đúng quy định.

Ngày 12/01/2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan mời các hộ dân có đất thu hồi tại dự án họp tiếp tục triển khai Thông báo thu hồi đất số 9802/TB-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đã phổ biến và cung cấp các tài liệu đến hộ dân.

UBND TP.Biên Hòa căn cứ Điểm a Mục 1 Thông báo thu hồi đất số 9802/UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai để giải thích “lý do thu hồi đất”. Qua đó, đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) do Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị địnhh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 99 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai quy định về việc xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 01/7/2014.

Theo đó, UBND cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án và áp dụng hình thức thu hồi đất hoặc chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP.Biên Hòa cũng lập luận, dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều khó hiểu là sau khi áp giá bồi thường theo quy định của Nhà nước với số tiền bèo bọt thì toàn bộ khu đất được giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án khu dân cư thương mại với giá bán dự kiến hàng tỷ đồng/sản phẩm bất động sản.

Đối với phản ánh của người dân về việc Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện kiểm đếm, áp đặt giá bồi thường là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai hiện hành. Trong các văn bản trả lời khiếu nại của người dân, UBND TP.Biên Hòa cho rằng, Trung tâm phát triển Quỹ đất thực hiện việc kiểm đếm, áp giá bồi thường theo các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh là đúng quy định của pháp luật.

Để có thông tin khách quan về hàng hoạt vấn đề xảy ra tại dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, phóng viên Ngày Nay đã liên hệ tới UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.Biên Hòa cùng cả 2 doanh nghiệp Cường Thuận IDICO và Công ty Đồng Thuận, nhưng nhiều tháng trôi qua đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Khắc Thành – Minh Long