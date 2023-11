Dự kiến 6/11 sẽ công bố phương án hỗ trợ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Quan điểm của thành phố là hỗ trợ kịp thời (đã hỗ trợ ngay sau khi xảy ra cháy), giúp người bị nạn phục hồi, tái thiết, ổn định cuộc sống lâu dài, công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và không để xảy ra trục lợi.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, về công tác hỗ trợ ban đầu, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã giao Ủy ban MTTQ, Ban Vận động quận Thanh Xuân kêu gọi, vận động, tiếp nhận và hỗ trợ các nạn nhân. Trong những ngày đầu tiên, Ủy ban MTTQ các cấp từ thành phố, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình đã triển khai ngay công tác hỗ trợ các nạn nhân với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tiếp sau đó, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 chi 9,4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng.

Công tác hỗ trợ đang được MTTQ các cấp của thành phố thực hiện khẩn trương theo quy định. Tuy nhiên, mỗi nạn nhân một hoàn cảnh khác nhau nên cần phải tính toán, rà soát, đánh giá sao cho công bằng, phù hợp nhất. Đặc biệt, ngay sau khi nhận được đề xuất phương án hỗ trợ của quận Thanh Xuân, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã xin ý kiến một số cơ quan liên quan để đảm bảo tính khách quan, toàn diện, phù hợp và tránh phát sinh những tình huống pháp lý sau khi trao hỗ trợ. Dự kiến phương án hỗ trợ sẽ được công bố ngày 6/11.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12/9 đã xảy ra vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), là chủ sở hữu chung cư.