Mặt nạ chống khói, thang dây 'cháy' hàng

(Ngày Nay) - Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhằm hạn chế tối đa hậu quả nếu không may xảy ra hỏa hoạn trong gia đình, người dân bắt đầu đổ xô đi mua thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC); trong đó, mặt nạ chống khói và thang dây thoát hiểm đang là hai mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất khiến giá tăng theo, nhiều nơi khan hàng.

Anh Nguyễn Văn Quang, cư dân sống tại đường Minh Khai, nơi có mật độ chung cư khá dầy đặc cho biết, gia đình anh đang sinh sống trong một tòa chung cư có đầy đủ lối thoát hiểm và trang bị bình chữa cháy cho mỗi tầng. Nhưng qua vụ việc vừa rồi, anh quyết định mua thêm mặt nạ chống khói để phòng ngạt, đồng thời tự trang bị thêm thang dây cuốn… để phòng trường hợp khẩn cấp.

Cũng sốt sắng tìm đặt mua trên mạng internet đồ bảo hộ khi có hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Hoa, người dân sinh sống tại phố Lò Đúc cho biết, vụ cháy chung cư mini thảm khốc ở Thanh Xuân xảy ra khiến chị rất lo sợ. “Hôm nay tôi quyết định đặt mua thang dây thoát hiểm và mặt nạ phòng độc cho tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, do nhiều người tìm kiếm mặt hàng này nên các cửa hàng đều báo hết hàng và giá cả cũng tăng hơn trước rất nhiều”, chị Hoa nói.

Chị Nguyễn Kim Ngọc, chung cư 39C phố Hai Bà Trưng vừa tìm mua các mặt hàng PCCC cho gia đình. Chị Ngọc cho biết, gia đình chị có 4 người, tổng chi phí mua thiết bị hết hơn hai triệu đồng, bao gồm 4 mặt nạ chống khói, thang dây dài 35 m và 1 bình cứu hỏa loại 3kg. Theo chị Ngọc, mặt nạ chống khói loại phổ thông đang được bán với giá khoảng 110.000 đồng/chiếc, loại cao cấp hơn thì có giá 200.000 - 350.000 đồng/chiếc, có loại lên tới cả triệu đồng. Gia đình chị lựa mua loại 350.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, theo chị Ngọc giá này cao hơn khoảng 20% so với một số hộ trong chung cư mua trước vài ngày.

Qua khảo của phóng viên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mặt nạ chống khói khác nhau, những hộ dân sống trong các khu chung cư cao cấp, có điều kiện tìm mua loại mặt nạ chống khói làm từ chất liệu chống cháy, có màng chắn bảo vệ mắt và phin lọc hoạt tính, chống khói, chống độc… giá bán khoảng 800.000 đồng - hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Mặt nạ chống khói thông thường có giá 150.000 - 500.000 đồng/chiếc (tùy loại).

Thang dây thoát hiểm có giá khoảng 75.000 đến 90.000 đồng/m, tương đương khoảng 425.000 đồng cho loại 5m. Còn lại, trung bình ở mức 120.000 - 130.000 đồng/m, tương đương 600.000 - 650.000 đồng loại 5m. Đi kèm với thang dây, nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn (giá dao động từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng), bộ thả dây chậm… Giá các mặt hàng này cũng khá đa dạng, ở mỗi nơi bán một giá khác nhau, đặc biệt giá tăng theo từng ngày.

Đối với mặt hàng bình chữa cháy hiện có nhiều loại với nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Bình chữa cháy có 2 loại đang phổ biến trên hiện nay là dạng bột và dạng khí CO2. Bình chữa cháy bột loại 1 - 8 kg có giá 160.000 - 300.000 đồng/bình; bình chữa cháy CO2 từ 3 - 5 kg có giá 360.000 - 550.000 đồng/bình; quần áo chống cháy 500 độ là 1,7 triệu đồng/bộ, 1.000 độ có giá 2,5 triệu đồng/bộ.

Theo chị Đặng Thu Hương, chủ đại lý bán mặt hàng PCCC trên phố Yết Kiêu cho biết, sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại Thanh Xuân, nhiều người dân và các cơ sở kinh doanh có tâm lý lo lắng, bất an. Họ bắt đầu tìm đến cửa hàng để mua thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy và mặt nạ chống độc để phòng sự cố cháy nổ xảy ra. Giá của từng sản phẩm có phần nhích lên. Hiện tại giá các mặt hàng này tăng khoảng 10 - 20% so với trước. Một số mặt hàng bán chạy, như mặt nạ phòng độc, thang thoát hiểm có ngày hết hàng, nếu khách mua phải đặt cọc trước. Do đó, doanh thu của cửa hàng tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường, nhiều sản phẩm tạm thời “cháy” hàng. Bên cạnh đó, trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, các thiết bị PCCC khác cũng nhộn nhịp không kém, giá các mặt hàng này cũng khá đa dạng, ở mỗi nơi bán một giá khác nhau, giá tăng từ 10 - 30%.

Mặc dù vậy, cơ quan chức năng trong lĩnh vực PCCC cũng khuyến cáo, với các sản phẩm mặt nạ dưỡng khí, mặt nạ chống độc, người dùng cần xem kỹ hạn sử dụng bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế gồm các lớp than hoạt tính, có tác dụng lọc khí độc. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm giá rẻ hoặc sản xuất từ quá lâu… sẽ không còn tác dụng

Chị Đặng Thu Hương khuyến cáo người dân, việc đầu tiên khi mua hàng, khách hàng cần tìm hiểu đơn vị bán thiết bị PCCC, có mọi chế độ bảo hành, cấp giấy tờ kiểm định chất lượng, khi mua thiết bị PCCC cần kiểm tra kỹ về bề mặt và hạn sử dụng có ghi rõ trên bao bì.