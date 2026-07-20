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EQuest hợp tác chiến lược với Hồng Hạc City, phát triển tổ hợp giáo dục K-12 quy mô 2.500 học sinh tại Bắc Ninh

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 18/7/2026, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Hồng Hạc City (khu đô thị sinh thái tại Bắc Ninh do Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Development đồng phát triển) chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển tổ hợp giáo dục K-12 với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD.
Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ phát triển tổ hợp giáo dục trên diện tích hơn 22.000 m², bao gồm trường mầm non và hệ liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ phát triển tổ hợp giáo dục trên diện tích hơn 22.000 m², bao gồm trường mầm non và hệ liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại khu vực phía Đông Bắc Hà Nội

Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ phát triển tổ hợp giáo dục trên diện tích hơn 22.000 m², bao gồm trường mầm non và hệ liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông với quy mô khoảng 2.500 học sinh khi hoàn thiện.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo mô hình kết hợp Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam với lộ trình Cambridge xuyên suốt, đồng thời tích hợp STEM, AI, Robotics, nghệ thuật, kỹ năng sống và các chương trình phát triển năng lực toàn diện, hướng tới chuẩn bị cho học sinh năng lực học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gồm một trường mầm non ba tầng và một trường liên cấp năm tầng trên diện tích gần 11.000 m², dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2028-2029. Công trình do Gensler - đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc quốc tế thực hiện.

Theo đại diện Hồng Hạc City, giáo dục được xác định là một trong những hạ tầng trọng yếu ngay từ giai đoạn quy hoạch khu đô thị. Việc dành quỹ đất trung tâm để phát triển trường học thể hiện định hướng xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi cư dân được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu ngay trong nội khu.

Ông Gary Tseng, Tổng Giám đốc Phú Mỹ Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công Thương, cho biết: "Giáo dục là khoản đầu tư vĩ đại nhất cho tương lai của một quốc gia. Tại Hồng Hạc City, chúng tôi không chỉ xây trường, chúng tôi xây nền móng cho những thế hệ kế tiếp."

Việc lựa chọn EQuest là đối tác phát triển và vận hành tổ hợp giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đó. Với kinh nghiệm vận hành hệ thống giáo dục chất lượng cao trên cả nước cùng năng lực triển khai các mô hình trường học theo chuẩn quốc tế, EQuest sẽ đồng hành cùng Hồng Hạc City trong việc hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, mang đến môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục chất lượng cao.

Dấu mốc tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của EQuest

Việc phát triển tổ hợp giáo dục tại Hồng Hạc City cũng bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao của EQuest tại các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa cao.

Những năm gần đây, EQuest liên tục đầu tư và vận hành các mô hình giáo dục quy mô lớn trên cả nước, từ hệ thống trường phổ thông, đại học đến các tổ hợp giáo dục tích hợp. Mới đây, Tập đoàn cũng khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc sông Cấm tại Hải Phòng với quy mô đào tạo khoảng 20.000 học sinh, sinh viên, tiếp tục mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm.

Điểm chung của các dự án là đều được phát triển cùng những đối tác có tầm nhìn dài hạn, hướng tới việc kết hợp giữa hạ tầng đô thị hiện đại và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam, khi giáo dục không còn là một tiện ích bổ trợ mà trở thành một cấu phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của các khu đô thị.

EQuest hợp tác chiến lược với Hồng Hạc City, phát triển tổ hợp giáo dục K-12 quy mô 2.500 học sinh tại Bắc Ninh ảnh 1

Sự hợp tác đánh dấu việc mở rộng ra phía Bắc mô hình kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng và năng lực vận hành giáo dục của EQuest.

Ông Trương Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính, EQuest cho biết sự hợp tác với Phú Mỹ Hưng tại Hồng Hạc City là bước tiếp nối mối quan hệ chiến lược toàn diện đã được khẳng định tại Nam Sài Gòn (TP HCM), nơi EQuest đang vận hành Trường Quốc tế Canada (CIS) và Sedbergh Việt Nam, đồng thời đánh dấu việc mở rộng ra phía Bắc mô hình kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng và năng lực vận hành giáo dục của EQuest.

"Chúng tôi không xem giáo dục là một tiện ích của khu đô thị, mà là một loại hình hạ tầng xã hội cốt lõi, kiến tạo sức hút và bồi đắp giá trị dài hạn cho dự án", ông Nam chia sẻ.

EQuest hợp tác chiến lược với Hồng Hạc City, phát triển tổ hợp giáo dục K-12 quy mô 2.500 học sinh tại Bắc Ninh ảnh 2

Phối cảnh Hồng Hạc City nhìn từ công viên điểm đến Temporary Central Park và cụm trường học đang được triển khai.

Ở góc độ học thuật, ông David Armstrong, Phó Chủ tịch phụ trách Học thuật và Quan hệ Quốc tế của EQuest, cho biết cơ sở tại Hồng Hạc City được định hướng trở thành trung tâm triển khai các chương trình quốc tế chất lượng cao của EQuest tại miền Bắc.

"Chúng tôi không chỉ xây dựng một ngôi trường, mà mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục quốc tế - song ngữ ngay trong lòng đô thị, nơi học sinh được phát triển toàn diện về học thuật, nhân cách, năng lực hội nhập và sự sẵn sàng cho tương lai."

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp và đổi mới sáng tạo của miền Bắc, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI cùng đội ngũ chuyên gia quốc tế, nhu cầu về các mô hình giáo dục chất lượng cao được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Việc đầu tư tổ hợp giáo dục ngay từ giai đoạn đầu phát triển Hồng Hạc City không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của khu đô thị mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng cư dân trong nhiều năm tới.

Đối với EQuest, dự án tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn vào giáo dục chất lượng cao và mở rộng sự hiện diện tại các địa phương có tiềm năng tăng trưởng. Tập đoàn kỳ vọng trong 10 năm tới, tổ hợp giáo dục tại Hồng Hạc City sẽ trở thành một trong những trung tâm giáo dục quốc tế - song ngữ tiêu biểu của khu vực phía Bắc, phục vụ không chỉ cư dân khu đô thị mà còn học sinh trên địa bàn Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

PV
EQuest Hồng Hạc City K-12 Bắc Ninh

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