EQuest hợp tác chiến lược với Hồng Hạc City, phát triển tổ hợp giáo dục K-12 quy mô 2.500 học sinh tại Bắc Ninh

Ferran Torres - người hùng của bóng đá Tây Ban Nha (Ngày Nay) - Ferran Torres đã trở thành người hùng của bóng đá Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.

Người phụ nữ Nhật Bản 62 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ chương trình học bằng tiếng Việt (Ngày Nay) - Sau gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, bà Yagi Noriko (62 tuổi), khép lại một chặng đường đặc biệt bằng tấm bằng thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt Huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026 (Ngày Nay) - Ngày 19/7, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 có 6 học sinh dự thi; kết quả cả 6/6 học sinh đoạt huy chương gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 (Ngày Nay) - Tây Ban Nha đã vượt qua ĐT Argentina với tỉ số 1-0 trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup 2026. Các chuyên gia bóng đá hàng đầu đều cho rằng chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng.

Hành trình đưa hai liệt sỹ trở về từ đỉnh đèo Pha Đin (Ngày Nay) - Hai hài cốt liệt sỹ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc, đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Độc Lập.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2026 (Ngày Nay) - Cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 đều đoạt Huy chương Bạc. Với kết quả này, đoàn Việt Nam duy trì trong tốp 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Quảng Trị: 9 học sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực thi tốt nghiệp THPT (Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo thông cáo, kết quả điều tra bước đầu xác định 9 học sinh cùng 2 giáo viên tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực trong k ỳ thi . Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố hai giáo viên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Người Argentina cõng con trẻ cổ vũ chung kết World Cup (Ngày Nay) -Trước trận chung kết World Cup 2026 ở sân vận động New York New Jersey (tức MetLife) vào sáng 20/7 (giờ VN), hàng chục ngàn CĐV Argentina kéo đến các khu trung tâm New York để cổ vũ đội nhà. Khắp nơi tràn ngập những tiếng hò reo "Muchachos" vang dội. Đặc biệt chúng tôi thấy rất nhiều bậc cha mẹ cùng con trẻ đi cổ vũ bóng đá.

Facebook lại "sập" diện rộng tại Việt Nam (Ngày Nay) - Nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo tài khoản không khả dụng khi mở Facebook trên máy tính, ứng dụng này lại truy cập bình thường trên điện thoại.