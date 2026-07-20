EQuest hợp tác chiến lược với Hồng Hạc City, phát triển tổ hợp giáo dục K-12 quy mô 2.500 học sinh tại Bắc Ninh

Tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại khu vực phía Đông Bắc Hà Nội
Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ phát triển tổ hợp giáo dục trên diện tích hơn 22.000 m², bao gồm trường mầm non và hệ liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông với quy mô khoảng 2.500 học sinh khi hoàn thiện.
Chương trình đào tạo được xây dựng theo mô hình kết hợp Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam với lộ trình Cambridge xuyên suốt, đồng thời tích hợp STEM, AI, Robotics, nghệ thuật, kỹ năng sống và các chương trình phát triển năng lực toàn diện, hướng tới chuẩn bị cho học sinh năng lực học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu.
Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gồm một trường mầm non ba tầng và một trường liên cấp năm tầng trên diện tích gần 11.000 m², dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2028-2029. Công trình do Gensler - đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc quốc tế thực hiện.
Theo đại diện Hồng Hạc City, giáo dục được xác định là một trong những hạ tầng trọng yếu ngay từ giai đoạn quy hoạch khu đô thị. Việc dành quỹ đất trung tâm để phát triển trường học thể hiện định hướng xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi cư dân được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu ngay trong nội khu.
Ông Gary Tseng, Tổng Giám đốc Phú Mỹ Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công Thương, cho biết: "Giáo dục là khoản đầu tư vĩ đại nhất cho tương lai của một quốc gia. Tại Hồng Hạc City, chúng tôi không chỉ xây trường, chúng tôi xây nền móng cho những thế hệ kế tiếp."
Việc lựa chọn EQuest là đối tác phát triển và vận hành tổ hợp giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đó. Với kinh nghiệm vận hành hệ thống giáo dục chất lượng cao trên cả nước cùng năng lực triển khai các mô hình trường học theo chuẩn quốc tế, EQuest sẽ đồng hành cùng Hồng Hạc City trong việc hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, mang đến môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục chất lượng cao.
Dấu mốc tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của EQuest
Việc phát triển tổ hợp giáo dục tại Hồng Hạc City cũng bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao của EQuest tại các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa cao.
Những năm gần đây, EQuest liên tục đầu tư và vận hành các mô hình giáo dục quy mô lớn trên cả nước, từ hệ thống trường phổ thông, đại học đến các tổ hợp giáo dục tích hợp. Mới đây, Tập đoàn cũng khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc sông Cấm tại Hải Phòng với quy mô đào tạo khoảng 20.000 học sinh, sinh viên, tiếp tục mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm.
Điểm chung của các dự án là đều được phát triển cùng những đối tác có tầm nhìn dài hạn, hướng tới việc kết hợp giữa hạ tầng đô thị hiện đại và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam, khi giáo dục không còn là một tiện ích bổ trợ mà trở thành một cấu phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của các khu đô thị.
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Sự hợp tác đánh dấu việc mở rộng ra phía Bắc mô hình kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng và năng lực vận hành giáo dục của EQuest.
Ông Trương Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính, EQuest cho biết sự hợp tác với Phú Mỹ Hưng tại Hồng Hạc City là bước tiếp nối mối quan hệ chiến lược toàn diện đã được khẳng định tại Nam Sài Gòn (TP HCM), nơi EQuest đang vận hành Trường Quốc tế Canada (CIS) và Sedbergh Việt Nam, đồng thời đánh dấu việc mở rộng ra phía Bắc mô hình kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng và năng lực vận hành giáo dục của EQuest.
"Chúng tôi không xem giáo dục là một tiện ích của khu đô thị, mà là một loại hình hạ tầng xã hội cốt lõi, kiến tạo sức hút và bồi đắp giá trị dài hạn cho dự án", ông Nam chia sẻ.
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Phối cảnh Hồng Hạc City nhìn từ công viên điểm đến Temporary Central Park và cụm trường học đang được triển khai.