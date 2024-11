EVN tiếp tục thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh năng lượng

(Ngày Nay) - Sáng ngày 6/11/2024, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Kim Thiền ( số 138, đường Nguyễn Văn Trỗi, KP Thắng Lợi 1, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương )

(Ngày Nay) - Chiến dịch tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được trao giải Vàng, hạng mục Truyền thông Báo in xuất sắc (Best in Newspaper Marketing) trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông châu Á (Asian Media Awards) năm 2024 do WAN-IFRA tổ chức.