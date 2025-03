Vụ mất 300 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank: Ngân hàng phản hồi như thế nào?

Văn bản được ông Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Nam Bình Dương ký ngày 7/3/2025 nêu: “Vietcombank Nam Bình Dương đã thực hiện đúng quy trình xử lí tra soát khiếu nại trong việc sử dụng tài khoản thanh toán và đã trả lời rõ ràng đầy đủ nhiều lần tới khách hàng.

Từ khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, Vietcombank Nam Bình Dương đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, luôn sẵn sàng phối hợp làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. Sự việc đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Phía Vietcombank Nam Bình Dương nói rằng: “… Hiện nay vụ việc của khách hàng Trần Thị Huỳnh Mai vẫn đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lí… Vietcombank Nam Bình Dương không có thẩm quyền phát ngôn liên quan đến vụ án đang được điều tra, thụ lí”.

Thông tin của Vietcombank Nam Bình Dương nêu có điểm không trùng khớp với thực tế. Tháng 9/2022, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 5/2023, công an thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án do “chưa xác định được bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

Kết luận của cơ quan có thẩm quyền đã rõ. Nay, vụ án đã tạm đình chỉ điều tra, như vậy thì bao giờ khách hàng của Vietcombank mới nhận lại được tiền của mình khi mà lỗi không thuộc về khách hàng?!

Câu hỏi này đến nay Vietcombank Nam Bình Dương vẫn chưa thể đưa ra phần trả lời cụ thể ngoài những thoái thác chung chung vừa nêu.

Như đã phản ánh, tháng 5/2022, bà Trần Thị Huỳnh Mai (SN 1962, trú TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện mất 300 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank mở tại chi nhánh Nam Bình Dương (TP.Dĩ An).

Các giao dịch chuyển tiền đi được thực hiện trong 4 phút, cùng ngày bà Mai mở tài khoản. Số tiền được chuyển đến một tài khoản mang tên Nguyen Huy Thinh mở tại một ngân hàng T. Nữ khách hàng thông báo với ngân hàng, ngân hàng đề nghị trình báo công an và chờ kết luận.

Bà Mai tuân thủ thực hiện các yêu cầu. Và gần 3 năm trôi qua, bà Mai vẫn chưa nhận lại được một đồng nào từ phía ngân hàng Vietcombank – nơi mà bà tin tưởng gửi gắm số tiền mồ hôi nước mắt.