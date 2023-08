Forbes vinh danh Vinhomes trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2023

Bảng xếp hạng được Forbes Việt Nam đã xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí như: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tăng trưởng EPS giai đoạn 2018-2022... Đồng thời, Forbes Việt Nam cũng thực hiện điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành…

Theo đó, tổng doanh thu thuần 6 tháng của Vinhomes đạt 62.100 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ 2022. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận đạt 75.578 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4.954 đồng.

Tại thời điểm 30/6, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 396.000 tỷ đồng và 170.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 15% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 10% so với thời điểm cuối quý 1/2023, đạt hơn 9.400 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, Vinhomes giữ ngôi quán quân về lợi nhuận trên thị trường chứng khoán với 29.200 tỉ đồng. Nhận định về con số trên, Forbes chỉ ra: “VHM không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt nhóm bất động sản mà còn là cổ phiếu có ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.”

Không chỉ đem đến giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư, giá trị cốt lõi của Vinhomes nằm ở hệ sinh thái các dự án trải dài khắp các tỉnh, thành cả nước, mang đến cho người dân môi trường sống và dịch vụ văn minh, đẳng cấp. Trong hành trình 10 năm phát triển, Vinhomes đã nỗ lực không ngừng trong việc thiết kế ý tưởng, phát triển dự án và xây dựng nên những dự án có tầm vóc đô thị quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, nâng cao chất lượng sống của mọi người.

Hiện Vinhomes đang vận hành và quản lý 28 khu đô thị trên toàn quốc với hơn 425.000 cư dân, tiêu biểu như Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park… Những nơi này đang trở thành biểu tượng đáng sống, xứng tầm siêu đô thị quốc tế, giúp hình thành những vùng trung tâm mới sầm uất, hiện đại tại Hà Nội, TP.HCM.

Trong đó, Vinhomes đã đồng bộ 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3 tại khu vực phía Đông Hà Nội thành Ocean City với tổng quy mô 1.200 ha, quy tụ những công trình kỷ lục như "Khu đô thị có biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới" (Vinhomes Ocean Park 1), "Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới" (Royal Wave Park thuộc Vinhomes Ocean Park 2), và nhiều điểm nhấn như: tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo VinWonders Hà Nội Wave Park, VinWonders Hà Nội Water Park....

Tại TP. HCM, Vinhomes “ghi điểm” trên thị trường với sự ra đời của Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức). Chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, đại đô thị đã thu hút hơn 56.000 cư dân sinh sống và là điểm hẹn vui chơi, giải trí hàng đầu của người dân tại khu Đông TP.HCM.

Vinhomes Grand Park sở hữu quần thể công viên phức hợp ven sông rộng lớn, bao gồm đại công viên 36ha tích hợp 15 công viên chủ đề đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi lứa tuổi và sở thích; đi cùng hàng trăm tiện ích chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí… đem đến phong cách sống nghỉ dưỡng độc đáo. Đây cũng là miền đất giáo dục lý tưởng với 24 điểm trường trải đều ở các phân khu và thêm nhiều trường học quốc tế đang dự định xây dựng.

Mới đây nhất, dự án Glory Heights (sản phẩm hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi) nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park đã trở thành cú hích của cả thị trường phía Nam với hơn 2.000 căn được đặt cọc thành công chỉ trong vòng 34 giờ sau mở bán.

Với việc liên tiếp được các đơn vị uy tín vinh danh trong các bảng xếp hạng danh tiếng, như Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2023 do Forbes Việt Nam xếp hạng, Giải Vàng hạng mục Công ty bất động sản tốt nhất Việt Nam do Finance Asia bình chọn, Top 20 Công ty Bất động sản giá trị nhất thế giới do Brand Finance công bố…, Vinhomes tiếp tục giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, với những đóng góp tích cực vào quá trình thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.