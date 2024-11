Gặp mặt tướng lĩnh quê hương Hà Nam

(Ngày Nay) - Ngày 24/11, Ban Liên lạc Tướng lĩnh quê hương Hà Nam tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân quê hương Hà Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy cho biết, những năm qua, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh Hà Nam đạt được những kết quả này là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3; sự quan tâm của những người con quê hương trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, đặc biệt của các tướng lĩnh quê hương Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Hồng, trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ cao thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; Trung tâm du lịch văn hóa gắn với du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao. Để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tỉnh Hà Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng những người con quê hương Hà Nam đang giữ trọng trách lớn ở Trung ương và các tướng lĩnh quê hương Hà Nam, góp sức xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2024 là năm thứ 7, Ban Liên lạc tướng lĩnh quê hương Hà Nam được thành lập và đi vào hoạt động. Những năm qua, Ban Liên lạc đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng được 4 căn nhà đồng đội, tặng các đồng chí bộ đội và công an là thương binh và gia đình liệt sĩ với trị giá 280 triệu đồng; Tặng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam”, “Quỹ phòng chống COVID-19” của tỉnh và các hội quần chúng trong tỉnh với trị giá gần 1,5 tỷ đồng… Năm 2025, Ban Liên lạc tướng lĩnh quê hương Hà Nam xác định tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn… góp sức xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc tướng lĩnh quê hương Hà Nam đã trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam.

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, trước đó, đoàn đại biểu tướng lĩnh quê hương Hà Nam đã dâng hương tại Đền Trần Thương (huyện Lý Nhân) và Đền Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ, Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc./.