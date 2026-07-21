Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ dự định tới Nga

(Ngày Nay) - Theo truyền thông phương Tây ngày 20/7, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel dự kiến tới Nga vào tháng 10 tới.

Theo các nguồn tin, ông Patel dự kiến thăm Moskva và St. Petersburg trong hai ngày 14-15/10 và có thể gặp các quan chức Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Chưa rõ ông có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay các trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo này hay không. Nội dung chương trình nghị sự cũng chưa được xác định.

Đây sẽ là chuyến thăm hiếm hoi của một Giám đốc FBI tới Nga, trong bối cảnh Washington và Moskva tiếp tục bất đồng về cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi các nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc đối với Nga.

Giống mọi kế hoạch công tác của quan chức Mỹ, chuyến đi này mới chỉ ở mức dự kiến và có thể thay đổi.

Mặc dù đã nhiều năm kể từ khi Mỹ có một Giám đốc FBI tới Moskva, nhưng các quan chức tình báo cấp cao khác của Mỹ vẫn có những chuyến thăm Nga. Trong một bức thư năm 2018, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khi đó là Mike Pompeo cho rằng việc duy trì các kênh đối thoại là cần thiết, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chống khủng bố.

Ông Robert Mueller là Giám đốc FBI gần đây nhất đã tới Nga vào năm 2013. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump với Nga, cũng như những nỗ lực rộng lớn hơn của Moskva nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Là đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump, ông Patel từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ông bác bỏ cáo buộc của đảng Dân chủ cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thông đồng với Nga.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ cho rằng Nga tìm cách tác động đến kết quả các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ trong nhiều năm qua cho rằng Moskva đứng sau những nỗ lực gây chia rẽ và can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ. Điện Kremlin cũng bị nghi đứng sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán trực tiếp về xung đột Ukraine, được Tổng thống Donald Trump nối lại vào năm ngoái, đã đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ tập trung vào cuộc chiến tại Trung Đông.

Moskva nhiều lần khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tháng cho rằng phương Tây đang “giả vờ sẵn sàng đàm phán trong khi công khai đưa ra các tối hậu thư với Nga”.

“Chúng tôi sẽ không còn tin phương Tây khi họ tuyên bố muốn tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Thiện chí và hy vọng của chúng tôi đã hoàn toàn cạn kiệt”, ông Lavrov nói.

Các quan chức Nga chủ yếu cáo buộc những nước châu Âu ủng hộ Ukraine tìm cách phá hoại đàm phán. Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao việc nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng lắng nghe quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine.

Thông tin về kế hoạch thăm Nga của ông Patel được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ vào tuần trước. Hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm bản ghi nhớ ký kết ngày 17/6. Ngày 20/7, Mỹ đã tiến hành không kích Iran trong đêm thứ 10 liên tiếp. Tehran đã đáp trả bằng tên lửa và thiết bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.