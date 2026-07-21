Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ dự định tới Nga

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo truyền thông phương Tây ngày 20/7, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel dự kiến tới Nga vào tháng 10 tới.
Giám đốc FBI Kash Patel trong cuộc họp báo tại Washington DC. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát
Giám đốc FBI Kash Patel trong cuộc họp báo tại Washington DC. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát

Theo các nguồn tin, ông Patel dự kiến thăm Moskva và St. Petersburg trong hai ngày 14-15/10 và có thể gặp các quan chức Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Chưa rõ ông có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay các trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo này hay không. Nội dung chương trình nghị sự cũng chưa được xác định.

Đây sẽ là chuyến thăm hiếm hoi của một Giám đốc FBI tới Nga, trong bối cảnh Washington và Moskva tiếp tục bất đồng về cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi các nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc đối với Nga.

Giống mọi kế hoạch công tác của quan chức Mỹ, chuyến đi này mới chỉ ở mức dự kiến và có thể thay đổi.

Mặc dù đã nhiều năm kể từ khi Mỹ có một Giám đốc FBI tới Moskva, nhưng các quan chức tình báo cấp cao khác của Mỹ vẫn có những chuyến thăm Nga. Trong một bức thư năm 2018, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khi đó là Mike Pompeo cho rằng việc duy trì các kênh đối thoại là cần thiết, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chống khủng bố.

Ông Robert Mueller là Giám đốc FBI gần đây nhất đã tới Nga vào năm 2013. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump với Nga, cũng như những nỗ lực rộng lớn hơn của Moskva nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Là đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump, ông Patel từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ông bác bỏ cáo buộc của đảng Dân chủ cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thông đồng với Nga.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ cho rằng Nga tìm cách tác động đến kết quả các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ trong nhiều năm qua cho rằng Moskva đứng sau những nỗ lực gây chia rẽ và can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ. Điện Kremlin cũng bị nghi đứng sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán trực tiếp về xung đột Ukraine, được Tổng thống Donald Trump nối lại vào năm ngoái, đã đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ tập trung vào cuộc chiến tại Trung Đông.

Moskva nhiều lần khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tháng cho rằng phương Tây đang “giả vờ sẵn sàng đàm phán trong khi công khai đưa ra các tối hậu thư với Nga”.

“Chúng tôi sẽ không còn tin phương Tây khi họ tuyên bố muốn tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Thiện chí và hy vọng của chúng tôi đã hoàn toàn cạn kiệt”, ông Lavrov nói.

Các quan chức Nga chủ yếu cáo buộc những nước châu Âu ủng hộ Ukraine tìm cách phá hoại đàm phán. Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao việc nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng lắng nghe quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine.

Thông tin về kế hoạch thăm Nga của ông Patel được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ vào tuần trước. Hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm bản ghi nhớ ký kết ngày 17/6. Ngày 20/7, Mỹ đã tiến hành không kích Iran trong đêm thứ 10 liên tiếp. Tehran đã đáp trả bằng tên lửa và thiết bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

PV
Giám đốc FBI Kash Patel FBI Moskva Nga Mỹ Nga quan hệ Mỹ Nga

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi là 3 giám khảo của vòng tuyển chọn - Ảnh: MẠNH HẢO
Chuông vàng vọng cổ 2026: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai
(Ngày Nay) -Chiều 20/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) chính thức công bố cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ (CVVC) 2026 lần thứ 21, đánh dấu hơn 2 thập kỷ bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa di sản nghệ thuật Cải lương - loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam bộ đến đông đảo công chúng.
500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng
500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22-26/7, nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức".
Tổng Giám đốc Viettel High Tech Nguyễn Minh Quang ký kết chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G cùng ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Hoạch định Công nghệ, Giải pháp Điện toán
Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G
(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua. Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.
Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ
Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ
(Ngày Nay) - Theo TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì điều người bệnh mong muốn vẫn rất giản dị: Được điều trị hiệu quả, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và sớm trở về với cuộc sống bình thường. Đó cũng chính là mục tiêu mà mọi tiến bộ y học hướng tới.