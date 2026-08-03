David Geffen: Tỷ phú đứng sau nhiều dấu mốc của ngành giải trí Mỹ

(Ngày Nay) - Nhắc đến Hollywood, công chúng thường nhớ tới những ngôi sao trước ánh đèn sân khấu hoặc các đạo diễn nổi tiếng. Ít người biết rằng phía sau nhiều dấu mốc của ngành công nghiệp giải trí Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua là David Geffen - doanh nhân sáng lập Asylum Records, Geffen Records, DGC Records và đồng sáng lập DreamWorks SKG.

Không hoạt động với vai trò nghệ sĩ hay nhà làm phim, Geffen được biết đến là người xây dựng những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Tên tuổi của ông gắn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các hãng thu âm hàng đầu và một trong những hãng phim lớn của Hollywood.

David Geffen sinh năm 1943 tại Brooklyn, New York. Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ, năm 1971 ông đồng sáng lập Asylum Records. Hãng thu âm này nhanh chóng trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ tiêu biểu như Eagles, Jackson Browne, Joni Mitchell và Linda Ronstadt, đồng thời góp phần tạo dấu ấn cho dòng rock và folk tại Mỹ trong thập niên 1970.

Năm 1980, Geffen thành lập Geffen Records. Trong những năm tiếp theo, hãng thu âm này hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Elton John, Cher, Aerosmith, Guns N' Roses và Nirvana. Đến năm 1990, ông tiếp tục sáng lập DGC Records, đơn vị phát hành album Nevermind của Nirvana. Album này được nhiều nhà phê bình và các tổ chức âm nhạc đánh giá là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn đối với lịch sử nhạc rock hiện đại.

Sau thành công trong lĩnh vực âm nhạc, David Geffen mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Năm 1994, ông cùng đạo diễn Steven Spielberg và nhà sản xuất Jeffrey Katzenberg đồng sáng lập DreamWorks SKG. Hãng phim này sau đó sản xuất và phát hành nhiều tác phẩm điện ảnh, hoạt hình thành công, trở thành một trong những thương hiệu nổi bật của Hollywood.

Trước khi DreamWorks ra đời, Geffen cũng thành lập The Geffen Company. Công ty này là đơn vị sản xuất bộ phim Risky Business (1983). Theo TIME, The New Yorker, Turner Classic Movies và RogerEbert.com, đây là tác phẩm có vai trò quan trọng trong việc đưa Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao của Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo David Sheff, chính David Geffen cũng nhận định Risky Business đã góp phần đưa Tom Cruise trở thành một ngôi sao.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, David Geffen nhiều năm góp mặt trong danh sách các tỷ phú của Forbes. Theo hồ sơ mới nhất của tạp chí này, giá trị tài sản của ông hiện ước tính khoảng 9,2 tỷ USD, dù con số thay đổi theo diễn biến thị trường. Trong giai đoạn đầu những năm 2000, Forbes nhiều lần gọi Geffen là "Hollywood's richest man" (người giàu nhất Hollywood), phản ánh vị thế nổi bật của ông trong ngành giải trí thời điểm đó.

Ở tuổi ngoài 80, David Geffen không còn trực tiếp điều hành các doanh nghiệp như trước. Tuy vậy, ông vẫn được biết đến là một trong những nhà tài trợ lớn cho giáo dục, nghệ thuật và y tế tại Mỹ. Nhiều khoản quyên góp của Geffen dành cho Đại học Yale, Đại học California Los Angeles (UCLA), Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA) và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MoMA) đã góp phần hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển văn hóa. Năm 2026, tòa nhà mới của LACMA mang tên David Geffen Galleries chính thức mở cửa, tiếp tục ghi nhận những đóng góp của ông đối với lĩnh vực nghệ thuật.

Từ những hãng thu âm của thập niên 1970 đến DreamWorks SKG và các hoạt động thiện nguyện sau này, David Geffen vẫn được nhắc đến như một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lâu dài đối với ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, những doanh nghiệp và dự án gắn với tên tuổi ông vẫn tiếp tục tạo dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh và đời sống văn hóa Hoa Kỳ.