Grab nâng dự báo tăng trưởng khi AI giúp giao hàng nhanh gấp ba lần

Xu hướng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu gọi xe, giao hàng và dịch vụ tài chính tại Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng mạnh, qua đó thúc đẩy hãng nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho cả năm.

Grab, nền tảng gọi xe và giao hàng lớn nhất Đông Nam Á, vừa nâng triển vọng kinh doanh năm 2026 sau khi công bố kết quả quý II đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sức mua của người tiêu dùng trong khu vực vẫn duy trì tích cực bất chấp những thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô.

Thông tin tích cực này đã giúp cổ phiếu Grab niêm yết trên sàn Nasdaq tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo Giám đốc Tài chính (CFO) Grab Peter Oey, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đã được tích hợp sâu vào hầu hết hoạt động của doanh nghiệp, từ phát triển sản phẩm đến quy trình vận hành nội bộ.

Trao đổi với CNBC, ông Oey cho biết AI đã giúp Grab rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường, với tốc độ nhanh gấp ba lần trước đây. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn góp phần nâng cao biên lợi nhuận và tối ưu cơ cấu chi phí.

Bên cạnh đó, Grab ghi nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp tục tăng mạnh trong quý II. Số lượng chuyến xe hoàn thành tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng mà theo ông Oey là thuộc nhóm cao nhất công ty từng ghi nhận.

Kết thúc quý II, doanh thu của Grab đạt 997 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 19 triệu USD, tăng tới 186%, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, Grab đã điều chỉnh tăng dự báo doanh thu cả năm lên khoảng 4,1-4,15 tỷ USD, cao hơn mức dự báo trước đó là 4,04-4,1 tỷ USD.

Đồng thời, công ty cũng nâng kỳ vọng EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) lên 720-740 triệu USD, so với mức 700-720 triệu USD được đưa ra trước đây.

Ông Peter Oey cho biết nhu cầu của khách hàng vẫn rất khả quan ngay trong tháng 7, trong khi mảng dịch vụ tài chính số tiếp tục mở rộng quy mô và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Đây được xem là những yếu tố giúp Grab tự tin hơn về triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.

Liên quan đến kế hoạch mua lại mảng giao đồ ăn Foodpanda tại Đài Loan (Trung Quốc) từ Delivery Hero, CFO Grab cho biết doanh nghiệp vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thương vụ hiện chưa hoàn tất. Công ty kỳ vọng có thể hoàn thành giao dịch trong nửa cuối năm nay.

Theo ông Oey, Grab mong muốn đưa nhiều sản phẩm và dịch vụ đã được người dùng Đông Nam Á sử dụng hằng ngày sang thị trường Đài Loan, qua đó mở rộng hệ sinh thái và tăng cường hiện diện tại khu vực.

Động lực tăng trưởng của Grab không chỉ đến từ mảng gọi xe và giao đồ ăn mà còn được hỗ trợ bởi hệ sinh thái dịch vụ tài chính số. GXS Group - ngân hàng số do Grab hậu thuẫn - đang cho thấy những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi thu hẹp khoản lỗ trong năm 2025 nhờ mở rộng mạnh hoạt động cho vay. Theo hồ sơ tài chính nộp lên Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA), dư nợ cho vay của GXS đã vượt 1 tỷ đô la Singapore vào cuối năm 2025, tăng hơn bốn lần so với một năm trước, trong đó mảng cho vay doanh nghiệp nổi lên là động lực tăng trưởng mới. Ban lãnh đạo GXS cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính dựa trên hệ sinh thái Grab và Singtel, phù hợp với nhận định của CFO Grab Peter Oey rằng mảng dịch vụ tài chính của tập đoàn đang bước vào "điểm bứt phá" và sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.