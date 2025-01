Giới chức Mỹ điều tra mối liên hệ giữa vụ tấn công ở New Orleans và vụ xe phát nổ ở Las Vegas

Theo ông Sabino, trong thời gian qua nước này đã tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, kết nối hệ thống giao thông từ Bắc tới Nam, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp du lịch thông qua Quỹ Du lịch quốc gia Fungetur, giúp cấu trúc toàn bộ chuỗi phục vụ ngành công nghiệp không khói phát triển bền vững.

Nhờ những chương trình này, ngành du lịch nền kinh tế số một Mỹ Latinh đã đạt được kết quả đáng kể trong năm qua vượt những thời mốc quan trọng như năm 2014 khi nước này đăng cai tổ chức World Cup và năm 2016 khi diễn ra Thế vận hội Olympic tại Rio de Janeiro, với tổng lượng du khách quốc tế trong cả 2 kỳ lễ hội lên tới 12,9 triệu người.

Bộ Du lịch Brazil cũng đã tích cực tham dự các sự kiện quốc tế để quảng bá các điểm đến của nước Nam Mỹ cũng như phổ biến logo và slogan mới của du lịch Brazil, đồng thời cam kết phát triển bền vững, đa dạng ngành du lịch, ông Sabino nhấn mạnh.

Brazil cũng hợp tác với Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile để ra mắt thương hiệu có tên “Visit South America: One Place, Many Worlds” nhằm quảng bá du lịch các nước Nam Mỹ bao gồm danh thắng, văn hóa ẩm thực và hệ thống nghỉ dưỡng từ tháng 12/2023. Brazil đặt mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế vào năm 2028.Cũng theo ông Biden, Cục Điều tra liên bang (FBI) báo cáo rằng nghi phạm Shamsud-Din Jabbar trong vụ tấn công ở New Orleans đã đăng video cho thấy hắn "lấy cảm hứng" từ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, chỉ vài giờ trước khi đâm xe tải vào đám đông mừng Năm mới.

Nước Mỹ đã chứng kiến những sự kiện không mấy vui vẻ trong ngày đầu Năm mới sau khi một chiếc Cybertruck của Tesla bất ngờ phát nổ bên ngoài một khách sạn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại Las Vegas, bang Nevada, khiến 1 người thiệt mạng. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an ninh tại Mỹ trong ngày đầu Năm mới 2025 sau khi trước đó cùng ngày, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ lao xe có chủ đích tại New Orleans, bang Louisiana.